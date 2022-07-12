COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

斯里蘭卡破產！總統前往機場　傳將逃亡杜拜

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩下落不明，消息指他將流亡海外。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩下落不明，消息指他將流亡海外。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-12 06:40:122022-07-12 06:43:16

斯里蘭卡深陷經濟危機，並已宣布破產，示威民眾9日起佔領首都可倫坡的總統官邸，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）出逃，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辦公室11日聲稱，已接獲拉賈帕克薩將會辭職的通知，而對於行蹤不明的拉賈帕克薩，有外媒推測他可能會流亡杜拜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，大批示威群眾於9日突破封鎖，闖入總統府時，拉賈帕克薩人便已不在官邸，同一天就被爆出有2艘斯里蘭卡軍艦，載著「神祕乘客」離開可倫坡港，懷疑就是失蹤的拉賈帕克薩；後來又有官員進一步透露，過去幾天拉賈帕克薩藏身於一處海軍設施，現已飛抵首都可倫坡的空軍基地。

報導指出，拉賈帕克薩已抵達可倫坡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International airport）附近的卡圖納亞克（Katunayake）空軍基地，逃往國外流亡的機率大增，對此斯里蘭卡總統辦公室則尚未回應或證實。

有斯里蘭卡當地的媒體推測，拉賈帕克薩或於當地時間週一晚間飛往杜拜，而人去樓空的總統官邸內，遺留的大量現鈔也被交給法院處理。

經濟危機嚴峻，政治上也一團糟，斯國國會多個黨派尚未就籌組新政府達成共識，臨時總統及總理的人選未有定案，各黨派領導人預計15日開會，商討新總統提名一事，或將於19日接受總統人選提名，20日選舉產生新總統。

示威者不走！斯里蘭卡總統正式宣布辭職　盼成功勸退民眾

影／斯里蘭卡破產陷動亂！總統辭職烙跑　總理住宅遭縱火

影／壓不住的民怨！斯里蘭卡示威者闖官邸　總統狼狽逃走

不只斯里蘭卡！外媒點出「這些國家」　經濟也有崩潰風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀