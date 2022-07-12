斯里蘭卡破產！總統前往機場　傳將逃亡杜拜

斯里蘭卡深陷經濟危機，並已宣布破產，示威民眾9日起佔領首都可倫坡的總統官邸，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）出逃，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辦公室11日聲稱，已接獲拉賈帕克薩將會辭職的通知，而對於行蹤不明的拉賈帕克薩，有外媒推測他可能會流亡杜拜。
綜合外媒報導，大批示威群眾於9日突破封鎖，闖入總統府時，拉賈帕克薩人便已不在官邸，同一天就被爆出有2艘斯里蘭卡軍艦，載著「神祕乘客」離開可倫坡港，懷疑就是失蹤的拉賈帕克薩；後來又有官員進一步透露，過去幾天拉賈帕克薩藏身於一處海軍設施，現已飛抵首都可倫坡的空軍基地。
報導指出，拉賈帕克薩已抵達可倫坡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International airport）附近的卡圖納亞克（Katunayake）空軍基地，逃往國外流亡的機率大增，對此斯里蘭卡總統辦公室則尚未回應或證實。
有斯里蘭卡當地的媒體推測，拉賈帕克薩或於當地時間週一晚間飛往杜拜，而人去樓空的總統官邸內，遺留的大量現鈔也被交給法院處理。
經濟危機嚴峻，政治上也一團糟，斯國國會多個黨派尚未就籌組新政府達成共識，臨時總統及總理的人選未有定案，各黨派領導人預計15日開會，商討新總統提名一事，或將於19日接受總統人選提名，20日選舉產生新總統。