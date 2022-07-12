河南村鎮銀行弊案燒！祭分批墊付　外媒 ：邊鎮壓邊安撫

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報導提到，首批墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶，至於單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。
公告並指出，此次墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施，若資金墊付後發現客戶存在以額外管道獲取高額利息或違法違規行為，亦保留追繳墊付資金的權力；而對於額外管道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，則暫不墊付。
《美國之音》認為，4月中下旬開始，河南、安徽等地多家村鎮銀行相繼爆出存戶「無法取款」事件，引發存戶維權行動以及社會輿論的關注；中國的村鎮銀行始於2006年，原是服務於當局的鄉村振興戰略，但因條件限制和發展不平衡，村鎮銀行吸引民眾存款，多以高存款利息為誘因。
許多中外媒都相信，涉及這次存款爆雷的村鎮銀行可能不只前述4家，而當局一方面封鎖消息，另一方面卻又試圖安撫民眾，聲稱逮捕了一個控制數家河南村鎮銀行的「犯罪團夥」，指控嫌犯自2011年以來就透過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，將依法查封、扣押、凍結一批涉案資金資產。
另有中媒分析指出，涉事的數十萬受害儲戶遍布全中國，是因村鎮銀行藉著互聯網，以高息在全國吸引客人，並需要從貸款業務中賺回；不過除了一些地方有特定的小產業作為依靠，大部分農村貸款業務很難賺到錢並從息差中獲利，在監管薄弱下釀成一場全國性危機，而儲戶的存款則去向不明。