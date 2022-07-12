BA.4、BA.5傳染力不可小覷！沈政男估死亡數這時可能破萬

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針對死亡人數仍在百例左右徘徊，沈政男表示，致死率帳面上目前是萬分之十六，但以同一天發病者來計算，已逼近萬分之十八。看起來BA.2疫情的死亡人數，將會超過8000，而九月以後如果BA.4/5掀起一波小流行，那麼到了十一月，在投票前夕，死亡人數有可能破萬，「這對於選情會有什麼影響，值得關注」。
而國內也再增2例本土BA.5個案，沈政男也提到，有人從機場接家人，開車五小時回南部，雖然被接送者戴N95口罩，接送者還是感染BA.5。是這樣：在轎車車廂密閉空間，非常可能傳染Omicron「即使戴外科口罩都是如此」。當然，如果開車與被接送的人都戴得住N95，那麼傳染可能就降低一些，但N95如果沒戴習慣，不容易久戴。其實可以讓家人就近在機場附近居家照護，等傳染期過了再回家，他說「發病三天後，傳染力就大幅下降」，但也由此可知BA.4/5的傳染力絕對不容小覷。（編輯：林莞茜）
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