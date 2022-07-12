COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BA.4、BA.5傳染力不可小覷！沈政男估死亡數這時可能破萬

▲沈政男醫師針對本土疫情和BA.5入侵台灣一事，提出看法。（圖／翻攝自沈政男臉書）
▲沈政男醫師針對本土疫情和BA.5入侵台灣一事，提出看法。（圖／翻攝自沈政男臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-07-12 11:08:31

中央流行疫情指揮中心11日表示，國內再增2例BA.5本土個案，為屏東家庭群聚事件，精神科醫師沈政男在臉書上指出，被接送者在車上戴N95口罩，但接送者還是感染BA.5，顯示變異株的傳染力絕對不容小覷，九月以後如果BA.4/5掀起一波小流行，那麼到了十一月，在投票前夕，死亡人數有可能破萬，這對於選情會有什麼影響，值得關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男說，昨日本土確診數低於2萬，和他先前的預估差不多，以這樣的速度，最快也最有可能的跌破萬例時間，將落在三周後的周一，也就是8月1日，或者四周後的8月8日，因此他推估「7月是看不到跌破萬例了」。

針對死亡人數仍在百例左右徘徊，沈政男表示，致死率帳面上目前是萬分之十六，但以同一天發病者來計算，已逼近萬分之十八。看起來BA.2疫情的死亡人數，將會超過8000，而九月以後如果BA.4/5掀起一波小流行，那麼到了十一月，在投票前夕，死亡人數有可能破萬，「這對於選情會有什麼影響，值得關注」。

而國內也再增2例本土BA.5個案，沈政男也提到，有人從機場接家人，開車五小時回南部，雖然被接送者戴N95口罩，接送者還是感染BA.5。是這樣：在轎車車廂密閉空間，非常可能傳染Omicron「即使戴外科口罩都是如此」。當然，如果開車與被接送的人都戴得住N95，那麼傳染可能就降低一些，但N95如果沒戴習慣，不容易久戴。其實可以讓家人就近在機場附近居家照護，等傳染期過了再回家，他說「發病三天後，傳染力就大幅下降」，但也由此可知BA.4/5的傳染力絕對不容小覷。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

屏東父母接機留學兒遭染BA.5　羅一鈞：不建議戴N95口罩

BA.5本土再+2！修正「入境0+7」？莊人祥：維持邊境2政策

增2例BA.5本土個案！屏東父母接留學兒中鏢　清消擋不住

BA.5傳播力「強20%」！指揮中心：暫不升級防疫措施

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀