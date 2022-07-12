賴清德赴日悼念安倍　綠營：個人就是特使身分

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鄭運鵬表示，日本駐台代表泉裕泰透露，2019年上任時，安倍晉三有交代他不要讓台灣人民感到寂寞，希望到台灣以後，雙方往來與施政都要體貼台灣國人感受，這不只是安倍晉三對台關心，也把任務交代給閣員。
民進黨團整理過去安倍晉三挺台的動作，包括2018年2月，花蓮大地震，安倍親筆書寫台灣加油，表達支持。2020年4月，安倍再度提出支持台灣參與世界衛生組織，說日本一貫強烈期盼台灣以觀察員身分加入。
2020年9月，安倍第二任首相卸任之前，也表達繼任者要發展日台安全保障問題對話，讓台灣跟日本政府官方往來進入實質階段。2021年4月，中國禁止台灣鳳梨，安倍在臉書、推特利用影響力，貼上和台灣鳳梨合照。
2021年6月，推動日本疫苗捐贈台灣。2021年7月，李登輝逝世一周年，安倍透露要訪問台灣。2021年12月，中國軍機繞台，安倍晉三說台灣有事就是日本有事。2022年3月，表明期待台灣加入CPTPP。2022年4月，呼籲美國放棄戰略模糊策略，強化日美台合作。
鄭運鵬表示，黨團有接受到資訊，認為去年底、今年1月初，安倍晉三有可能來到台灣訪問，但受疫情等關係影響，這幾天有看到，安倍最近已承諾要來台灣訪問，可惜沒辦法成行。
鄭運鵬說，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華等人都前往日本交流協會悼念，賴清德低調到日本東京住家靈堂設置處，今天也會參加告別式，表示台灣日本雙方合作，不管是政府、政黨、民間，都是情同親友家屬關係。
鄭運鵬指出，雖然賴清德以個人身分到日本，並前往安倍的靈堂表達台灣致意，賴清德是副總統，個人身份就是外交身分，賴清德去日本就台灣特使。雖然這次是不幸事件，但台日兩國關係到另外層次，也被安倍的家屬當作親友。
鄭運鵬透露，賴清德不用排隊就直接到靈堂致意，代表賴跟日本政府、家屬、自民黨都是長期關係累積，不是因為這事件突然發生，這行程讓全世界看台灣日本兩國關係非常深厚。