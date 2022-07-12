強尼戴普翻身成功！狠酸安柏赫德 「像條七年之癢的狗」
好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）日前在與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司中勝訴，順利挽回形象，人氣也逐漸回升，有消息指出他與英國吉他手傑夫貝克（Jeff Beck）一起錄製的專輯《18》即將在7月15日推出，新歌內容嗆辣，似乎酸爆安柏赫德，引起討論。
強尼戴普與傑夫貝克合作推出的專輯名稱為《18》，專輯一共收錄13首歌，傑夫曾表示，因為兩人合作時，感覺像是回到充滿活力與創造力的18歲，因此取名。據《星期日泰唔士報》報導，專輯有2首歌是關於安柏赫德的，除了先前曝光的歌曲《This is a Song for Miss Hedy Lamarr》，另外一首則是《Sad Motherfxxkin’ Parade》。
歌曲《Sad Motherfxxkin’ Parade》中的歌詞出現「You're sitting there like a dog with a seven-year itch」（譯：你坐在那裡，就像一條七年之癢的狗）、「If I had a dime，it wouldn't reach your hand」（譯：如果我有一角硬幣，它不會到你的手上）等字句，超酸歌詞開嗆安柏赫德。