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中職／史上最多74人獲選　中職選秀會完整名單

▲台鋼雄鷹選中曾子祐。（圖／中職提供）
▲台鋼雄鷹選中曾子祐。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-12 11:21:29

2022中華職棒台灣運彩新人球員選拔會11日順利落幕，今年在台鋼雄鷹加入下，選拔會重回六隊盛況，各方好手躍躍欲試，本次共有185位選手、其中53位高中選手參與，最後有74人入選皆創下歷年新高，會長蔡其昌表示，「很高興看到6張桌子，在台鋼加入後恢復六隊榮景，相信今年的選手也是未來主力，各隊滿載而歸。」

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    台鋼雄鷹握有狀元籤，指名平鎮高中畢業的游擊手曾子祐成為隊史首位球員，台鋼統籌教練林振賢相當肯定這名潛力新秀，「從一開始他就是狀元的不二人選，具有領導氣質也符合我們以中線選手為主的選秀策略。」曾子祐透露打職棒是他一直以來的夢想，能獲得肯定成為狀元很不可思議，父母家人都到場見證人生重要時刻。

    台鋼第一輪第七指名挑走高卒投手伍祐城，林振賢認為他具有球速且控球精準，首輪皆選擇高中生，肯定兩人成熟度高，之後則以大專生為主，也是考量新球隊成立需要即戰力。台鋼首次選秀會，選進26輪、共30名好手進入球隊，接下來會有自主培訓、擴編選秀等繼續補強球隊戰力，準備明年加入二軍賽事。 

    味全龍首輪指名有旅美資歷的投手林凱威，第二輪選擇遠東科大外野手冉承霖成為黑馬。總教練葉君璋透露，選擇林凱威為榜眼，除了看中他的實力以外，也希望他能在下半季即刻入隊幫助球隊贏球，對他期待感很高；冉承霖則是三年前就有考慮過，在他經過大學磨練後各方面都出色，非常有吸引力。

    富邦悍將在首輪挑走來自平鎮高中王牌投手黃保羅，選擇12人也是台鋼除外5隊最多，總教練丘昌榮認為除了少數遺憾以外，想選擇的幾乎都有選到，「黃保羅是天花板很高的投手，身材各方面都不錯，希望未來能夠為球隊帶來幫助。」此外中信兄弟吳俊偉的弟弟池恩齊未來也要穿上富邦球衣，年僅19歲的內野手是富邦教練團期待的未來之星。

    才剛拋下上半季封王彩帶的樂天桃猿補強捕手戰力，第一指名選擇穀保家商主戰捕手宋嘉翔，第二輪指名平鎮高中內野手陳佳樂，總教練曾豪駒表示這兩名野手都是內部認為打擊能力最好的選擇，能選到兩人非常值得。宋嘉翔期待能加入樂天，「最想請教林泓育學長，問他打擊、守備，還有與投手如何搭配、配球等等。」陳佳樂為前兄弟象球星陳瑞昌之子，陳佳樂獲選後相當開心，「沒想過能在第二輪被叫到名字，對未來很期待，希望能在二軍待滿1年後在一軍出賽。」

    統一7-ELEVEn獅追求內野戰力，首輪選擇平鎮高中二壘手黃勇傳、第二輪選擇大理高中內野手林培緯，總教練林岳平說，「選擇最好的野手，球探希望林培緯能培養成高國輝的打擊型態，第三輪選擇高中優秀投手林詔恩，第四輪發現宋文華還在，選進他想看他下半季能否成為後援即戰力，明年希望他能加入先發輪值。」

    中信兄弟大力補強投手，前7輪皆指名投手，前兩輪選擇旅美歸國鄭浩均、徐基麟，接著連3輪指名高中投手馮皓、阮裕智、盧孟楊，總教練林威助遺憾透露由於順位較後，想選的野手都被挑走，因此選擇球團排序較前的投手。「前兩輪選擇旅美選手希望他們成為即戰力，看過鄭浩均投球影片，球探評價不錯，曲球角度滿大的。」

    在6支球團參與下，本次選拔會共有74名選手入選再創歷史新高，其中投手39人、捕手7人、內野手16人、外野手12人。

2022台灣運彩新人球員選拔會名單

投手（85人）

許吉仁

蕭柏頤

曾品洋

鄭副豪

鍾允華

盧孟揚

陳柏清

高偉強

林詩翔

劉宗翰

謝科豐

林耀煌

邱志鵬

陳宇宏

鄭澔

黃紹睿

陳致賢

謝葆錡

黃勃睿

李軒慈

郭俞延

歐承韋

高紹偉

大瀧  幸治

爾曼羅索普

洪庭文

髙塩  將樹

尹柏淮

阮裕智

戴宏鈞

蕭憶祥

張鈞翔

賴明杰

陳柏諺

邱承奕

高秉洋

唐榮恩

陳正毅

藍翊誠

羅聖凱

鄭亦軒

吳君奕

許元泰

黃保羅

伍祐城

林詔恩

舒治浩

陳慎

屠振瑋

李欣穎

陳柏均

洪晨宣

林浩瑋

黃宥幃

林承頴

王品傑

黃子宸

李超

黃玠瀚

潘奕誠

劉家翔

馮皓

邱緯綸

許育銘

張祖恩

林栚呈

林華偉

陳鐿中

鄧佳安

翁緯喬

林亭佑

林展樟

陳翊瑄

李偉安

林建宏

陳冠豪

郭玟毅

郭泰呈

宋文華

徐基麟

莊孟源

林鋅杰

鄭浩均

林凱威

葉保弟

捕手（15人）

豊暐

顏采丞

陳致嘉

周亨叡

張文漢

張益豪

潘泓凱

潘磊

吳柏萱

宋嘉翔

徐博瑋

廖奕安

李奇軒

謝彤恩

邱邦

內野手（51人）

張建鑫

湯家豪

黃秉揚

蔡旻昇

馬許晧

顏郁軒

宋自杰

賴丁誌

林子宸

李承嘉

李承恩

游証鈞

古子恩

古森

紀慶然

葉子然

柯佳豪

賴柏均

張杰倫

汪家毅

呂冠鋐

林俊恩

高冠群

郭庭佑

烏凱恩

黃振崴

林培緯

林子峻

吳寬軒

黃聖凱

高偉倫

鄭俊瑋

黃聖佑

陳洛陽

林家鋐

林雨力

翁耀宗

彭宣叡

潘飛

翁皓翔

黃劼希

王博玄

童堉誠

吳松諺

陳佳樂

林岳谷

黃勇傳

池恩齊

林誼鈞

曾子祐

董順傑

 

 

 

 

外野手（34人）

顏清浤

潘亮銘

戴焙麟

劉鎰嘉

沈朕清

巴奇達魯

妮卡兒

楊岩潔

廖柏勳

周佳樂

廖筱堯

蔡佳諺

吳翰承

 江孟軒

羅人豪

林凱鈞

鄭瑋翔

顏大衛

高聖恩

范育銓

陳喆閎

盧奕呈

冉承霖

曾宸佐

孫易伸

高偉豪

王榆銓

林志光

陳鴻德

邱澤豪

田子杰

洪敏暘

王子億

林威漢

曾宇慶

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