中職／史上最多74人獲選　中職選秀會完整名單

台鋼第一輪第七指名挑走高卒投手伍祐城，林振賢認為他具有球速且控球精準，首輪皆選擇高中生，肯定兩人成熟度高，之後則以大專生為主，也是考量新球隊成立需要即戰力。台鋼首次選秀會，選進26輪、共30名好手進入球隊，接下來會有自主培訓、擴編選秀等繼續補強球隊戰力，準備明年加入二軍賽事。
味全龍首輪指名有旅美資歷的投手林凱威，第二輪選擇遠東科大外野手冉承霖成為黑馬。總教練葉君璋透露，選擇林凱威為榜眼，除了看中他的實力以外，也希望他能在下半季即刻入隊幫助球隊贏球，對他期待感很高；冉承霖則是三年前就有考慮過，在他經過大學磨練後各方面都出色，非常有吸引力。
富邦悍將在首輪挑走來自平鎮高中王牌投手黃保羅，選擇12人也是台鋼除外5隊最多，總教練丘昌榮認為除了少數遺憾以外，想選擇的幾乎都有選到，「黃保羅是天花板很高的投手，身材各方面都不錯，希望未來能夠為球隊帶來幫助。」此外中信兄弟吳俊偉的弟弟池恩齊未來也要穿上富邦球衣，年僅19歲的內野手是富邦教練團期待的未來之星。
才剛拋下上半季封王彩帶的樂天桃猿補強捕手戰力，第一指名選擇穀保家商主戰捕手宋嘉翔，第二輪指名平鎮高中內野手陳佳樂，總教練曾豪駒表示這兩名野手都是內部認為打擊能力最好的選擇，能選到兩人非常值得。宋嘉翔期待能加入樂天，「最想請教林泓育學長，問他打擊、守備，還有與投手如何搭配、配球等等。」陳佳樂為前兄弟象球星陳瑞昌之子，陳佳樂獲選後相當開心，「沒想過能在第二輪被叫到名字，對未來很期待，希望能在二軍待滿1年後在一軍出賽。」
統一7-ELEVEn獅追求內野戰力，首輪選擇平鎮高中二壘手黃勇傳、第二輪選擇大理高中內野手林培緯，總教練林岳平說，「選擇最好的野手，球探希望林培緯能培養成高國輝的打擊型態，第三輪選擇高中優秀投手林詔恩，第四輪發現宋文華還在，選進他想看他下半季能否成為後援即戰力，明年希望他能加入先發輪值。」
中信兄弟大力補強投手，前7輪皆指名投手，前兩輪選擇旅美歸國鄭浩均、徐基麟，接著連3輪指名高中投手馮皓、阮裕智、盧孟楊，總教練林威助遺憾透露由於順位較後，想選的野手都被挑走，因此選擇球團排序較前的投手。「前兩輪選擇旅美選手希望他們成為即戰力，看過鄭浩均投球影片，球探評價不錯，曲球角度滿大的。」
在6支球團參與下，本次選拔會共有74名選手入選再創歷史新高，其中投手39人、捕手7人、內野手16人、外野手12人。
2022台灣運彩新人球員選拔會名單
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投手（85人）
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許吉仁
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蕭柏頤
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曾品洋
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鄭副豪
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鍾允華
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盧孟揚
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陳柏清
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高偉強
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林詩翔
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劉宗翰
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謝科豐
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林耀煌
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邱志鵬
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陳宇宏
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鄭澔
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黃紹睿
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陳致賢
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謝葆錡
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黃勃睿
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李軒慈
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郭俞延
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歐承韋
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高紹偉
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大瀧 幸治
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爾曼羅索普
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洪庭文
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髙塩 將樹
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尹柏淮
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阮裕智
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戴宏鈞
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蕭憶祥
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張鈞翔
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賴明杰
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陳柏諺
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邱承奕
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高秉洋
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唐榮恩
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陳正毅
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藍翊誠
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羅聖凱
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鄭亦軒
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吳君奕
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許元泰
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黃保羅
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伍祐城
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林詔恩
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舒治浩
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陳慎
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屠振瑋
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李欣穎
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陳柏均
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洪晨宣
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林浩瑋
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黃宥幃
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林承頴
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王品傑
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黃子宸
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李超
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黃玠瀚
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潘奕誠
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劉家翔
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馮皓
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邱緯綸
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許育銘
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張祖恩
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林栚呈
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林華偉
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陳鐿中
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鄧佳安
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翁緯喬
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林亭佑
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林展樟
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陳翊瑄
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李偉安
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林建宏
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陳冠豪
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郭玟毅
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郭泰呈
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宋文華
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徐基麟
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莊孟源
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林鋅杰
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鄭浩均
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林凱威
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葉保弟
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捕手（15人）
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豊暐
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顏采丞
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陳致嘉
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周亨叡
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張文漢
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張益豪
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潘泓凱
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潘磊
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吳柏萱
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宋嘉翔
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徐博瑋
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廖奕安
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李奇軒
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謝彤恩
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邱邦
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內野手（51人）
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張建鑫
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湯家豪
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黃秉揚
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蔡旻昇
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馬許晧
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顏郁軒
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宋自杰
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賴丁誌
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林子宸
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李承嘉
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李承恩
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游証鈞
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古子恩
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古森
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紀慶然
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葉子然
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柯佳豪
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賴柏均
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張杰倫
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汪家毅
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呂冠鋐
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林俊恩
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高冠群
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郭庭佑
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烏凱恩
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黃振崴
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林培緯
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林子峻
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吳寬軒
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黃聖凱
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高偉倫
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鄭俊瑋
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黃聖佑
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陳洛陽
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林家鋐
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林雨力
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翁耀宗
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彭宣叡
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潘飛
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翁皓翔
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黃劼希
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王博玄
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童堉誠
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吳松諺
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陳佳樂
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林岳谷
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黃勇傳
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池恩齊
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林誼鈞
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曾子祐
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董順傑
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外野手（34人）
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顏清浤
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潘亮銘
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戴焙麟
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劉鎰嘉
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沈朕清
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巴奇達魯
妮卡兒
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楊岩潔
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廖柏勳
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周佳樂
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廖筱堯
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蔡佳諺
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吳翰承
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江孟軒
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羅人豪
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林凱鈞
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鄭瑋翔
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顏大衛
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高聖恩
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范育銓
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陳喆閎
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盧奕呈
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冉承霖
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曾宸佐
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孫易伸
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高偉豪
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王榆銓
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林志光
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陳鴻德
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邱澤豪
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田子杰
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洪敏暘
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王子億
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林威漢
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曾宇慶