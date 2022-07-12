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年底死亡恐破萬「影響選情」？陳時中曝強力後盾

▲即將參選台北市長的衛福部長陳時中（中）今（12）日強調，指揮中心不管他在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣的事情。（圖／記者王嘉鴻攝，2022.07.12）
▲即將參選台北市長的衛福部長陳時中（中）今（12）日強調，指揮中心不管他在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣的事情。（圖／記者王嘉鴻攝，2022.07.12）

記者許若茵／台北報導

2022-07-12 11:31:40

有醫師示警，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5若是進入台灣社區，可能再掀一波小流行，到年底死亡人數可能會破萬，可能會影響選情。對此，即將參選台北市長的衛福部長陳時中今（12）日強調，指揮中心不管他在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣的事情。

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本土疫情未歇，有醫師認為，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5若是進入社區，9月之後可能會掀起一波小的本土流行，到11月選舉前夕，死亡人數可能會破萬，而防疫勢必成為台北市長選戰的焦點，死亡人數更是重中之重，這對於選情會有什麼影響，值得關注。

對此，陳時中今出席衛福部舉行的集中檢疫所防疫紀錄《戰疫堡壘》新書發表會，會前受訪時強調，疫情變化萬端，但「指揮中心不管我在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣事物」，疫情怎樣來就怎樣擋，會根據科學的事實、和國家經驗做到最好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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