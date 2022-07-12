年底死亡恐破萬「影響選情」？陳時中曝強力後盾

有醫師示警，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5若是進入台灣社區，可能再掀一波小流行，到年底死亡人數可能會破萬，可能會影響選情。對此，即將參選台北市長的衛福部長陳時中今（12）日強調，指揮中心不管他在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣的事情。
本土疫情未歇，有醫師認為，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5若是進入社區，9月之後可能會掀起一波小的本土流行，到11月選舉前夕，死亡人數可能會破萬，而防疫勢必成為台北市長選戰的焦點，死亡人數更是重中之重，這對於選情會有什麼影響，值得關注。
對此，陳時中今出席衛福部舉行的集中檢疫所防疫紀錄《戰疫堡壘》新書發表會，會前受訪時強調，疫情變化萬端，但「指揮中心不管我在與否，都有一個堅強醫藥界後盾，可以處理這樣事物」，疫情怎樣來就怎樣擋，會根據科學的事實、和國家經驗做到最好。
※【NOWnews 今日新聞
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