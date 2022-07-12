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高教工會揭露教育「門神」　呼籲教育部制定旋轉門條款

▲高教工會揭露前教育部長吳清基為台灣教育史上最強「門神」，呼籲教育部制定「旋轉門條款」。（圖／高教工會提供）
▲高教工會揭露前教育部長吳清基為台灣教育史上最強「門神」，呼籲教育部制定「旋轉門條款」。（圖／高教工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-12 11:35:19

高教工會上週揭露目前私立大專院校中，仍有將近600名「雙薪教授」，進一步發現前教育部長吳清基在2012年退休後至今，同時擔任台灣教育大學系統總校長、6所私校董事、4大學講座教授，以及台塑公司獨立董事、國民黨智庫－國家政策研究基金會董事等，保守估計收入逾3,380萬元。高教工會今（12）日呼籲教育部立即制定最嚴厲的旋轉門條款。

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高教工會指出，吳清基在教育部擔任部長、次長、司長等以上職務超過10年半時間，退休後擔任職務，幾乎全與任上主管業務直接相關，且邊領退休俸、邊領董事車馬費、董事酬金、講座教授薪酬、研究費等等，但工會最關心的並非其收入有多高、如何「分身有術」，而是教育部一貫「門神傳統」，對台灣高教環境與體制所產生的破壞與傷害、對教職員學生造成的負面示範與影響。

高教工會表示，吳清基目前仍擔任董事的明道大學，就是在2年前爆發一系列有關學費、捐資、境外生等重大爭議與弊案期間，找了吳清基進入董事會，當時就被教職員私下批評是出事後找「門神」換取教育部的「前官禮遇」，維護董事會利益。

另外，今年5月傳出「主動」申請停辦的首府大學，同樣是由吳清基2012年起長期擔任董事，且董事會中除吳清基外，還有2位教育部次長級的楊國賜與陳德華。高教工會表示，首府大學主動申請停辦，是為了規避遭教育部列為「專案輔導學校」後，須適用《私校退場條例》，此舉乃是經過吳清基在內有豐富教育部行政經驗「門神們」的貼心指導；教職員也揭露在學校停辦說明會中，主導整場會議，不斷表示學校非立即停辦不可的，正是吳清基。

高教工會聖約翰科技大學分部召集人蔡麗惠指出，同樣擔任過教育部高教司長、該校目前校長黃宏斌，被董事會找來擔任校長後，竟知法犯法，為逼退老師，而公然違反《教師待遇條例》片面減薪。

高教工會說，這些年來，在完全缺乏旋轉門條款的限制與規範下，教育部出品的「吳清基們」，在各個私立大專院校，持續幹著明知違法、卻有恃無恐地的行徑，呼籲教育部立即制定最嚴厲的旋轉門條款，曾在教育部擔任過副司長以上層級的官員，在離職（包括退休）後，不得到私立學校（包括私立大專院校與高中以下學校）擔任有給職與「名義上」無給職的任何職務，並應溯及既往，關閉「旋轉門」；教育部長潘文忠立即出面表態，對吳清基身兼17校職務的高教荒唐現象，教育部是要繼續放任「門神們」繼續肆虐壓迫，讓私校教職員學生受苦、受難，還是將全面撤查、全面檢討，儘速制定旋轉門條款。

對此，吳清基回應，退休後所參與職務多為義務無給職，包括台灣教育大學系統總校長，並未支領任何待遇，每年還要募款上千萬元給7校偏鄉弱勢學童，做課輔工作；擔任6所學校的董事，都是學校遭遇到校務發展的困難，請求教育專業協助，並沒有支領任何酬勞；擔任4所大學講座教授，除淡江大學須到校上課，指導研究生論文寫作、主持相關研究專案及會議等，學校有給予薪資酬勞外，其他各大學的講座教授，都沒有支領任何酬勞。

吳清基說，被某私人企業聘為獨立董事，是基於其有行政組織管理的專長，協助公司營運管理及人才培訓；目前並沒有在國民黨智庫有任何活動參與；自身投入教育相關的志工活動非常多，每年也為各教育單位募款，樂當終身教育志工、希望教育明天會更好。

軍公教人員退休後的雙薪問題，吳清基說，大法官已做解釋，並不違憲，教育部也做了因應處理，至於私立大學校院會選擇退休教育同仁任職，應有其考量的利基，呼籲高教工會尊重大學自治自主辦學的發展空間。

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