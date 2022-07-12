土地二次汙染致台積電未點交？高市經發局長廖泰翔駁斥
中油五輕整治第三區土地4月解列，原定6月交地給台積電，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁質疑，疑因該地地下水湧出造成長期積水、二次污染，致台積電至今仍未和市府完成租用合約、點交土地，高雄市經發局長廖泰翔對此則嚴正駁斥，直指不應以民眾之名散播錯誤訊息，園區絕對不會有2次污染問題，高雄市長陳其邁今（12）日也說，污染的整治跟台積電建廠都如期如質的在進行。
陳麗娜表示，中油解列土地未依原計劃於6月交給台積電，熱心民眾追蹤發現該區解列後地面沒有一天乾過，3個月以來始終有大片窪地積水，質疑窪地積水極可能是從地下冒上來的，這些湧出來的地下水裡面會沒有污染物嗎？難道不會造成二次污染嗎？質疑市府緊緊緊花天價整治出這樣令人難以安心的土地，台積電能放心和市府簽約、接收土地嗎？
李眉蓁則表示，市府「代處理」中油污染場址後一直是「黑箱整治」，現在被爆解列土地長期積水，是否必須公開透明的交代「整治結果被台積電打槍幾次？」、「有沒有叫廠商挖除再處理？」、「解列土地有沒有二次污染？」等問題，應該要請公正第三方出來，對解列地區的積水進行採樣檢測，只有透明公正的程序才能解除各界疑惑。
經發局則指出，園區作業與台積電公司充分合作建廠進度均如期如質持續進行，台積電公司亦多次表明，高雄廠2022年動工，2024年量產的時程不變。
而該區土污、地下水都經過專業與嚴格的檢測，資料均完整公開在網站上，沒有污染問題，且園區四周設有鋼板樁阻隔，不會有2次污染問題，在接續的開發及營運階段，市府會依循環評承諾與作業辦法持續辦理土壤及地下水監測作業，以完整動態掌握土壤及地下水狀況，落實相關環境保護作業。