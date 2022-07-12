分科測驗確診考生達162人 12縣市啟用居家照護試場
111學年度分科測驗今（12）日舉行第2天考試，大考中心統計最新數據，今年報考分科測驗的確診輕症、無症狀等居家照護考生共計162名，包括昨天上午2名快篩陽性學生。今天歷史科首先登場，共有12縣市啟用居家照護試場，讓59名居家照護考生應試，另有73名學生於隔離考場應試。
根據大考中心統計，今年歷史科共計1萬4383人報考，實際到考者1萬3188人、1195人缺考，缺考率為8.31%，比110學年度指考歷史科略高；身心障礙生則有62人報考，實到53人、9人缺考。
大學入學考試中心主任周兆民表示，歷史科確診輕症、無症狀居家照護考生共有63人報考，到考者59人、4人缺考，共有12縣市開啟居家照護試場，安置這些考生；歷史科居家隔離、自主健康管理等具感染風險考生，應到76人，實際到考73人，被安置於隔離試場應考，共開啟44間隔離試場；另外，也開啟2間防疫試場，提供給3名發燒考生應試。
周兆民提到，根據今天上午系統勾稽的最新資料，分科測驗的居家照護應考學生數已達162人，其中2人是昨天上午快篩陽性的考生；今天下午2點20分前，如考生身體有狀況須自主填報者，可直接用電話（02-23661416分機613）聯繫大考中心，以協助後續試務安排。