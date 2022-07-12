台股跌深！午盤跌360點 盤中殺至13928點、創一年半新低
美股再走跌，使今（12）日亞股也綠油油，午盤日韓股市跌1.3%到1.8%之間，陸港股也跌0.7%與1.4%左右，但台北股市今日都較亞股跌深，早盤萬四失守，盤中一度跌410點，下殺來到13928點，再創一年半新低，而午盤約跌360點，來到13972點附近，跌幅2.59%。權值股台積電也疲弱，午盤跌11元，來到451元，跌幅2.2%。
台北股市今日開盤跌104.9點，加權股價指數以14235.63點開出，早盤電金齊跌、萬四失守，11點左右更是跌410點，來到13928點，午盤約跌360點，來到13972點附近，跌幅2.59%。金融股整體跌2%以上，權值股台積電領跌，午盤跌11元，來到451元，跌幅2.2%。聯電也跌3.8%，來到37.1元。
至於聯發科腳軟跌3%以上、鴻海相對抗跌來到盤下。其他重要電子股，和碩、華碩、宏碁跌逾1%，南亞科、友達、群創、大立光、緯創、旺宏、世界先進、英業達、力積電、日月光跌2到5%多，而力旺慘跌停。
逆勢抗跌的個股則有國巨，因祭出庫藏股計畫，午盤漲2.3%，來到311元。巨大逆勢走揚，漲3%以上。另外元宇宙的位速、建達各漲1.5%與7%，光通訊的華星光、光環漲逾4%，而生技醫療的聯合、友達、醣聯則漲3到8%，表現搶眼。至於工業電腦的鑫創與廣積則漲1到2%。