COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／樂天季冠軍套票！7/16樂情開賣

▲樂天桃猿季冠軍套票。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿季冠軍套票。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-12 12:57:45

Rakuten Monkeys將於2022下半季推出多元套票與優惠方案慶季冠，持續進化看球體驗，號召球迷朋友樂情看球，繼續戰起來，勇敢樂天朝總冠軍邁進！全猿主場優惠套票7/13起對會員搶先開賣，7/16起全面開放預售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7/26(二)、7/27(三)、7/28(四)下半季主場率先戰出來！推出限量尊猿冠軍套票，內含東下A區尊猿席一位以及季冠軍TPU徽標帽大勝黑潮版，每席售價1000元不分全半，還享飲料喝到飽，就用尊榮體驗來為下半季開場吧！（僅提供預售且無電子票、贈品請持紙本票券至後援會服務台領取）

慶季冠 樂透席樂起來
8/16(二)、8/17(三)、8/18(四)、8/19(五)

全新企劃「樂透席」規劃於東下B區，不分全半票價400元，限量套票附贈樂透Happy Bag，可獲得市價超過500元商品組合(至少三項)，更有機會獲得桃猿男兒驚喜大賞！看好球、爽拿好禮樂翻天！

（限全家FamiPort預售、贈品請持紙本票券至後援會服務台領取）

運動在桃猿
8/7(日)、9/18(日)、10/10(一)

去年季末推出的運動在桃猿好評大回歸！運動在桃猿套票設定東下B區，活動期間購買即可於賽後由專人引導至場內運動20分鐘，KGB加跑壘體驗、穿戴桃猿提供之裝備留下美好回憶，每人還可獲贈限量簽名球（簽名恕不指定）。套票價格不分全半900元，期間每場限量50席，欲購從速不再錯過！

（限全家FamiPort預售）

平日招待內野上層團猿席球員餐廳餐盒

下半季開始，凡訂購平日內野上層團猿席者，球團招待每人球員餐廳同款主廚餐盒乙份，滿足胃再來樂翻天！

（需購足席位設定人數8或9席、僅提供預售）

慶季冠 尊猿席及Rock Seat平日雙人優惠方案
慶祝季冠軍，非加價主題之平日賽事皆規劃尊猿席及Rock Seat雙人方案，至全家預售系統點選非加價主題之平日賽事尊猿席或Rock Seat雙人座位區域享尊猿席雙人1000元或Rock Seat雙人700元優惠，邀請球迷朋友挑個平日、雙雙對對！

（每場限量各50組、皆僅提供預售）

備註

1. 會員優先購票時程請依票務公告為準

2. 球團保有各項專案內容解釋變更之權利

中職／走過低谷！鄭亦軒找回155公里火球到味全龍重生

中職／史上最多74人獲選　中職選秀會完整名單

MLB／他似乎有魔力！大谷翔平賽揚獎熱門

中職／台鋼顧好中線！曾子祐為基石

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀