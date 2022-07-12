中職／樂天季冠軍套票！7/16樂情開賣

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慶季冠 樂透席樂起來
8/16(二)、8/17(三)、8/18(四)、8/19(五)
全新企劃「樂透席」規劃於東下B區，不分全半票價400元，限量套票附贈樂透Happy Bag，可獲得市價超過500元商品組合(至少三項)，更有機會獲得桃猿男兒驚喜大賞！看好球、爽拿好禮樂翻天！
（限全家FamiPort預售、贈品請持紙本票券至後援會服務台領取）
運動在桃猿
8/7(日)、9/18(日)、10/10(一)
去年季末推出的運動在桃猿好評大回歸！運動在桃猿套票設定東下B區，活動期間購買即可於賽後由專人引導至場內運動20分鐘，KGB加跑壘體驗、穿戴桃猿提供之裝備留下美好回憶，每人還可獲贈限量簽名球（簽名恕不指定）。套票價格不分全半900元，期間每場限量50席，欲購從速不再錯過！
（限全家FamiPort預售）
平日招待內野上層團猿席球員餐廳餐盒
下半季開始，凡訂購平日內野上層團猿席者，球團招待每人球員餐廳同款主廚餐盒乙份，滿足胃再來樂翻天！
（需購足席位設定人數8或9席、僅提供預售）
慶季冠 尊猿席及Rock Seat平日雙人優惠方案
慶祝季冠軍，非加價主題之平日賽事皆規劃尊猿席及Rock Seat雙人方案，至全家預售系統點選非加價主題之平日賽事尊猿席或Rock Seat雙人座位區域享尊猿席雙人1000元或Rock Seat雙人700元優惠，邀請球迷朋友挑個平日、雙雙對對！
（每場限量各50組、皆僅提供預售）
備註
1. 會員優先購票時程請依票務公告為準
2. 球團保有各項專案內容解釋變更之權利