許藍方被小S搜出保險套！網友質疑造假 她親揭錄影真相
「性學博士」許藍方在小S主持的節目《小姐不熙娣》裡，個性糊塗又率真的模樣，深受觀眾歡迎，圈了不少粉絲，她有時被問到發懵的神情，讓觀眾笑到不行，近日播出小S突襲搜查她包包的內容，許藍方一臉驚恐神情，再度成為粉絲關注焦點，她也在社群平台爆料內幕，保證這些橋段是自然發生，不是演的！
節目播出搜包預告，小S作勢從包包裡拿出保險套，引起現場一陣驚呼，許藍方卻很淡定的說「不可能，我不會買這個牌子」，而非全盤否認；連製作單位要求她打電話給屢傳曖昧的王少偉，詢問對自己是否有好感，許藍方也沒拒絕，超級坦率的反應讓觀眾笑到捧腹。
網友私訊詢問「博士，《不熙娣》錄影前有告知妳們會看包包嗎？對我來說那個是很隱私的事，看妳慌張失措的樣子又不像演出來的。」她直言事前完全沒有告知，不然大夥表情不會一致都那麼驚恐。針對多數人認為「這是set的啦！」的質疑，許藍方表示，製作人B2哥和小S的節目之所以受歡迎不是沒有原因，除了認真的企劃之外，「真實」和「自然」是最大的重點，不過為尊重和保護來賓，許多無法播出的內容，最終都用消音處理。
許藍方說，電視節目有「後製」能做潤飾，適時保護素人嘉賓，讓她看到一個製作單位的格局和高度，「我很緊張、卻也自在；如同你們看到的黑膝蓋一樣，我不會想遮掩，但現在的我是有努力在保養了啦！」