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高雄通緝犯跳樓！警追查竟扯出殺人案　受害人落跑原因曝

▲釐清案情後，警方兵分多路，將涉案６人全數逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲釐清案情後，警方兵分多路，將涉案６人全數逮捕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 13:33:04

高雄市警方本月5日接獲民眾報案指出，有人在前金區持刀砍人，但警方到場後，卻只發現一名吳姓女通緝犯（30歲），從飯店墜落到隔壁的公寓頂樓，警方不敢大意，深入追查後才知道，原來當天是蘇男、李男被仇家追砍，但礙於自己的通緝犯身分不敢報案，反而逃逸，警方到場後進入飯店訪查，導致吳女以為是來抓她的，一時情急跳樓落跑，不慎摔傷右腳，讓全案曝光。

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▲吳女誤以為警方是來抓自己，情急之下跳樓逃生，反而讓全案曝光。（圖／翻攝畫面）
▲吳女誤以為警方是來抓自己，情急之下跳樓逃生，反而讓全案曝光。（圖／翻攝畫面）
據了解，吳女因積欠蘇姓男子債務，2人遂相約在飯店房間談判，過程中，吳女的張姓前男友要求蘇男再多給幾天時間還款，不料蘇男聽聞當場抓狂，痛打張男一頓；事後張男不堪受辱，找來友人當街追砍蘇男與其同行友人李男，導致李男身重一刀，但2人礙於自身遭到通緝，眼見警方即將抵達，便連忙逃逸。

警方到場時，一干人等皆已逃逸無蹤，因此警員遂進入飯店訪查，吳女見狀誤以為自己行蹤暴露，要被抓了，連忙從飯店5樓跳往隔壁透天厝4樓，造成右腳扭傷，吳女的哀號聲引來警方注意，進而發現她是通緝犯，同時也讓全案曝光。

釐清案情後，警方大批人馬昨天（12日）分別前往新興區、鳳山區，逮捕涉案6人，並查獲斧頭、菜刀、短刀、安非他命、吸食器，全案訊後依殺人罪、妨害秩序罪送辦。（編輯：陳苾暐）

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