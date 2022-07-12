COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診+31152！死亡個案增60人　境外移入145例

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 14:01:412022-07-12 14:03:39

中央流行疫情指揮中心今天（12日）宣布，本土新增31152例COVID-19確診病例，另外有145例境外移入，新增60例死亡個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心今天表示，本土新增31152例個案，死亡加60例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天表示，本土新增31152例個案，死亡加60例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)、桃園市(2,858例)、臺北市(2,808例)、臺南市(2,592例)、彰化縣(1,655例)、屏東縣(1,168例)、雲林縣(1,033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、臺東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國(各2例)、美國、土耳其、英國及荷蘭(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,998,762例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,863,325例排除)，其中4,132,429例確診，分別為15,908例境外移入、4,116,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1,814例、臺北市945例、臺中市736例、高雄市697例、桃園市596例、臺南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

BA.4、BA.5傳染力不可小覷！沈政男估死亡數這時可能破萬

陳時中參選北市長！競選團隊漸成形　擬邀陳建仁任主委

接任疫情指揮官？張上淳3字回應　接班人指派流程曝光

清冠一號「公費對象」達共識！醫建議納未打3劑確診者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀