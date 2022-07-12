保險員揪親友詐領防疫險理賠金 產險公會籲勿以身試法
針對彰化地檢署首次查獲保險業務揪親友偽造確診隔離書，詐領防疫險理賠金個案，產險公會今（12）日也發聲了，呼籲被保險人申請理賠時應循正常管道取得相關證明文件，不要以身試法偽造文件，可能觸及詐欺、行使偽造公文書等罪嫌，業務員協助保戶以不實文件詐領理賠金不當行為，依規定撤銷其登錄。
彰化檢方因接獲衛生局通報，有民眾涉嫌偽造確診隔離通知書，向保險公司詐領防疫險理賠金，經查發現梁姓保險業務員藉由申報理賠經驗，進而仿製隔離書申請12萬元理賠金成功，並再偽造蔡姓等5人確診隔離資料，共成功理賠64萬元，後來其中一家保險公司向衛生局確認，騙局才被拆穿，並返還理賠金，但考量無前科予以緩起訴處分，但被告6人仍要分別向公庫支付6萬到20萬元不等罰金。
對於國內出現偽造文件詐領防疫險理賠金，產險公會今日也提醒，防疫保單承保確診、隔離及住院醫療費用等各項保險範圍，事故發生申請理賠應備文件於防疫保單理賠實質審查指引均有明確記載，相關的隔離通知書、醫療診斷書、數位健康證明等均係由有權開立的機關或醫療院所協助進行，保險公司並會做真偽及記載內容的查核驗證。
產險公會並呼籲，被保險人申請理賠時應循正常管道取得相關證明文件，不要以身試法偽造文件，除可能觸及詐欺、行使偽造公文書等罪嫌，而業務員偽造理賠申請文件或其他文件或協助保戶以不實文件詐領理賠金不當行為，保險公司可依保險業務員管理規則第19條第1項第18款規定撤銷其登錄。