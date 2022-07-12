花蓮富源飆37.5度！11縣市午後防高溫 嘉義南投小心大雨
受到太平洋高壓籠罩影響，今（12）日全台各地依舊晴朗炎熱，花蓮富源中午出現攝氏37.5度高溫，花蓮卓溪、屏東三地門也出現攝氏37度。中央氣象局下午持續針對全台11縣市發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫機率，請特別注意。台北市、新北市、台東縣地區，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。嘉義市地區為黃色燈號，請注意。
氣象局提醒，今日午後依舊有對流發展，包括嘉義、南投地區以及各山區容易有局部短暫雷陣雨，民眾午後外出記得攜帶雨具備用。
不過好天氣即將要轉變了！明（13）日受到南方雲系北移影響水氣增多，花東地區及恆春半島將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區上半天維持多雲到晴，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，要特別留意可能有局部較大雨勢發生機率。另外，清晨到上午這段期間，中部以北沿海地區受到海陸風影響，也將有零星短暫陣雨。
預估這波南方雲系影響將持續兩天，週五（7/15）起台灣附近轉為西南風影響，中南部地區將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。氣象局特別提醒，週五到下周一由於西南風下沉增溫，大台北地區可能出現攝氏37度以上高溫，東南部地區可能有焚風發生，提醒民眾周末安排戶外活動要注意。