COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

住宿式機構確診住民數下降！投藥率也跟減　羅一鈞曝原因

▲醫療應變組副組長羅一鈞，說明住宿式機構確診通報情形的最新統計數據。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞，說明住宿式機構確診通報情形的最新統計數據。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-12 14:31:14

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，國內住宿式機構住民的確診率有略降，醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年截至7月10日，共有1568家機構通報有確診病例，人數4萬3487多人，而本週死亡人數72位，已經有比上週155人跟上上一週的159人都降低，是有明顯下降的情況，這大致上也跟國內目前整體確診數、死亡數下降趨勢一致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅一鈞表示，住宿式機構住民從4月起算，累計死亡1140位，送醫率2.6%，跟比較對象80多歲全國年齡層致死率2.73%相當，這也跟機構住民平均年齡80多歲有相關。

▲住宿式機構確診通報情形（圖／指揮中心）
▲住宿式機構確診通報情形（圖／指揮中心）

而在住宿式住民投藥率統計上，上週依然有平均9成的投藥率，羅一鈞說，雖然跟之前比有略降，但主要是因為一般護理之家跟精神照護、復健機構確診數都有比之前略降，所以平均值從92至90%，而確診住民人數少導致分母數字變小，本身就可能讓比例有比較大的波動，這部分都還會需要進行後續觀察。

▲長照機構確診住民投藥情形v2。（圖／指揮中心）
▲長照機構確診住民投藥情形。（圖／指揮中心）
指揮中心統計，截至目前國內累計13,998,762例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,863,325例排除)，其中4,132,429例確診，分別為15,908例境外移入、4,116,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1,814例、臺北市945例、臺中市736例、高雄市697例、桃園市596例、臺南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

屏東父母接機留學兒遭染BA.5　羅一鈞：不建議戴N95口罩

BA.5本土再+2！修正「入境0+7」？莊人祥：維持邊境2政策

死亡增60例個案！30多歲男發病9天後　多重器官異常不治

快訊／本土確診+31152！死亡個案增60人　境外移入145例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀