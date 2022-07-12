住宿式機構確診住民數下降！投藥率也跟減　羅一鈞曝原因

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而在住宿式住民投藥率統計上，上週依然有平均9成的投藥率，羅一鈞說，雖然跟之前比有略降，但主要是因為一般護理之家跟精神照護、復健機構確診數都有比之前略降，所以平均值從92至90%，而確診住民人數少導致分母數字變小，本身就可能讓比例有比較大的波動，這部分都還會需要進行後續觀察。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,998,762例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,863,325例排除)，其中4,132,429例確診，分別為15,908例境外移入、4,116,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1,814例、臺北市945例、臺中市736例、高雄市697例、桃園市596例、臺南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。