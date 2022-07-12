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特企／「偶像劇女王」陳喬恩扮斬靈　開啟東方元宇宙冒險

▲原來這回陳喬恩，受邀擔任手遊「時之約」的代言人，挑戰扮演遊戲中英姿颯爽，雷厲風行的天界職業「斬靈」，直呼遇見另一個自我。（圖／品牌提供）
▲原來這回陳喬恩，受邀擔任手遊「時之約」的代言人，挑戰扮演遊戲中英姿颯爽，雷厲風行的天界職業「斬靈」，直呼遇見另一個自我。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-12 17:09:48

有臺灣「偶像劇女王」之稱的女星陳喬恩，近期頻頻在台灣演藝圈現身。睽違多年未在臺灣公開現身的她，日前出席臺北電影節頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，近期也在個人社群透露，將嘗試新角色和新挑戰，文中留下伏筆，讓粉絲們非常期待！

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有別於以往多為甜美偶像劇女主角的形象，這回陳喬恩在個人社群公布的形象照片中，以仙俠造型現身，散發出的女神氣場，讓粉絲都直呼出道以來顏質和外型始終如一。

陳喬恩自台灣偶像劇《薰衣草》一劇出道，飾演女配角的她，當年因清新外型已經備受矚目，之後擔任旅遊節目主持人，逐漸打開知名度，隨後又接演《王子變青蛙》飾演女主角，播出後打破由台版《流星花園》的締造的最高收視率。但真正將陳喬恩推上高峰的代表作，還是與阮經天合作的《命中注定我愛你》，這部作品讓陳喬恩在台灣紅遍半邊天，獲得「偶像劇女王」稱號。

後來，陳喬恩以《笑傲江湖》一劇，成功打進大陸市場，數年間，以《獨孤皇后》、《壯志高飛》等劇，躍升為一線女星，雖然近年事業重心放在大陸，但陳喬恩仍會透過個人社群，和台灣粉絲保持密切互動，也在今年宣佈結婚的好消息！

多才多藝的陳喬恩，除了會唱歌、會演戲之外，其實還有個作家的身份，曾出版過三本散文集，讓粉絲除了陳喬恩在戲劇中多變精湛的演技外，也能了解她其實是個心思細膩且感情豐富的才女。

陳喬恩曾透露，因為家中愛貓癌症末期，這兩年刻意減少工作頻率加以陪伴，因此較少公開露面，在工作選擇上要求相當嚴格。但近期陳喬恩在個人社群，發佈了一張形象照片，照片中陳喬恩一身古裝扮相， 同時也在文中寫到「新角色，新挑戰，要記得我們的約定喔～」，賣了關子讓粉絲們都好奇，究竟是什麼樣的角色，讓身經百戰的偶像劇女神，都直呼是項挑戰！

原來這回陳喬恩，受邀擔任手遊「時之約」的代言人，挑戰扮演遊戲中英姿颯爽，雷厲風行的天界職業「斬靈」，演活各種偶像劇女主的陳喬恩，真實生活中其實是一個嫺靜溫柔的大美人，此次代言「時之約」扮演「斬靈」卻直呼遇見另一個自我。

「時之約」以東方元宇宙為背景的唯美系MMORPG，採全3D次世代畫面，還具備捏臉要素，遊戲內養成系統豐富，還有AR抽卡功能。此外，遊戲中的融合卡牌戰靈系統，擁有豐富搭配體系，而即將上線的家園系統，更能創造深度社交玩法，讓玩家可以智能匹配組隊。

「時之約」即將開放事前預約，同時也正式公佈新婚的偶像劇女王陳喬恩為遊戲代言人。遊戲以新潮、差異化的東方幻想風格為主題，加上女神陳喬恩加持，已經吸引眾多玩家注意，準備展開一場，華麗又刺激的東方元宇宙冒險。

官方Facebook粉絲團：https://m.facebook.com/metammoTW/

(相關資訊可搜尋「時之約」官網)

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