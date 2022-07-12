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疫情趨緩！指揮中心降級可能？莊人祥曝1考量：還要努力

▲指揮中心發言人莊人祥，說明指揮中心降級標準。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明指揮中心降級標準。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-12 14:55:51

中央流行疫情指揮中心表示，今（12）日國內新增31152例本土個案，死亡個案是5月25日以來新低，住宿式機構住民、高齡者致死率也下降，疫情漸趨緩，外界也關心指揮中心何時會降級或鬆綁相關政策；對此，發言人莊人祥在記者會上表示，先前國內0病例時，指揮中心依然維持，加上目前世界衛生組織（WHO）還是把新冠肺炎視為公共衛生緊急事件

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莊人祥表示，週二通常是一週病例最高的一天，而今日的確診數也比上周二降了13.3%「雖然整體都在下降，但降幅趨緩」，他也說，如果新冠肺炎要達到流感化，致死率是要在千分之一以下，那目前新冠肺炎致死率為萬分之17，此外還有針對疫情、疫苗的部分，如果次世代疫苗有的話，這部分也會提供，也還要努力，之後指揮中心也會持續監控疫情。

據統計，本土確診輕症或無症狀佔比99.55%、中重症佔0.45%；截至目前國內累計13,998,762例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,863,325例排除)，其中4,132,429例確診，分別為15,908例境外移入、4,116,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1,814例、臺北市945例、臺中市736例、高雄市697例、桃園市596例、臺南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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