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國4神岡聯絡道成「滯洪池」？ 民代批排水系統做半套

▲台中市議員蕭隆澤批國4神岡連絡道排水系統做半套，造成遇雨淹水，用路人苦不堪言。（圖／服務處提供）
▲台中市議員蕭隆澤批國4神岡連絡道排水系統做半套，造成遇雨淹水，用路人苦不堪言。（圖／服務處提供）

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-12 14:59:11

台中市近來午後陣雨頻繁，有多處道路因雨水排洩不及淹水，以神岡區堤南路連接國道4號的聯絡道為例，往往遇雨就淹。市議員蕭隆澤現場勘查，發現排水系統「只做半套」，且因高於路面，雨後低窪路段積水難退，雖然派員清淤，昨天遇雨仍然淹水，讓用路人叫苦不已，蕭隆澤要求養工處重新檢討排水系統，徹底解決水患。

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神岡區堤南路連接國道4號的聯絡道，前身為花博停車場聯絡道，展期結束後成為豐洲科技園區聯外要道，便利神岡、后里往來，原是好事。只是今年6月以來，蕭隆澤議員屢屢接獲豐洲科技園區廠商反映有淹水問題。蕭議員說，當時曾親自到場勘察，發現排水溝內淤積雜草及砂石，造成水流無法宣洩，立即要求相關單位盡速清淤，不料近日午後陣雨，低漥路段仍然淹水，他認為是排水設計明顯不完善

蕭隆澤直指，聯絡道只有北面有側溝，南面沒有施作，排水系統高於路面，而且「只做半套」，造成水流無處宣洩，將路面當成滯洪池，就算放晴，還是積水不退？汽車硬闖可能泡水拋錨，騎士涉水而過也容易打滑摔車。

蕭隆澤表示，花博辦完就沒人去關心這條聯絡道路的存在？雖然只是聯絡道路，但也是開放給市民及用路人的道路！台中市政府相關單位都要有責任來維護！應該不是花博辦完就沒有台中市政府的事？難道一定要等到出事了??才會有相關單位來處理。

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