國4神岡聯絡道成「滯洪池」？ 民代批排水系統做半套

台中市近來午後陣雨頻繁，有多處道路因雨水排洩不及淹水，以神岡區堤南路連接國道 4 號的聯絡道為例，往往遇雨就淹。市議員蕭隆澤現場勘查，發現排水系統「只做半套」，且因高於路面，雨後低窪路段積水難退，雖然派員清淤，昨天遇雨仍然淹水，讓用路人叫苦不已，蕭隆澤要求養工處重新檢討排水系統，徹底解決水患。

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神岡區堤南路連接國道 4 號的聯絡道，前身為花博停車場聯絡道，展期結束後成為豐洲科技園區聯外要道，便利神岡、后里往來，原是好事。只是今年 6 月以來，蕭隆澤議員屢屢接獲豐洲科技園區廠商反映有淹水問題。蕭議員說，當時曾親自到場勘察，發現排水溝內淤積雜草及砂石，造成水流無法宣洩，立即要求相關單位盡速清淤，不料近日午後陣雨，低漥路段仍然淹水，他認為是排水設計明顯不完善

蕭隆澤直指，聯絡道只有北面有側溝，南面沒有施作，排水系統高於路面，而且「只做半套」，造成水流無處宣洩，將路面當成滯洪池，就算放晴，還是積水不退？汽車硬闖可能泡水拋錨，騎士涉水而過也容易打滑摔車。