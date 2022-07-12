台上市公司6月營收年增逾15%　唯金融保險、光電業衰退

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證交所進一步指出，全體上市公司111年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。全體上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及橡膠工業。
證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內疫情緩和影響，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，致本月較110年同月成長。
而當（6）月份營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，致比較基期高，本期玻璃價格已回跌，致本月較110年同月營收衰退。
全體上市公司累計至111年6月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，致累計營收衰退。