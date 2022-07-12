台灣棒壇盛事 世界棒球經典賽明年3月重返台中舉辦

台中市長盧秀燕今日主持市政會議，宣布2023世界棒球經典賽在台中，這是棒球迷天大好消息。因為，全世界只有四座城市有資格舉辦，分別是美國鳳凰城，邁阿密和日本東京及台灣台中市。盧市長強調，上次是2013年胡志強市長時期舉辦，睽違十年，台中再度爭取到這項國際賽事，市府會全力以赴，讓全世界球迷看到台灣。





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美國職棒大聯盟(WBC)與世界棒壘總會(WBSC)共同宣布國際棒球賽事─世界棒球經典賽(World Baseball Classic)），2023年3月將於台中洲際棒球場舉辦，這是我國繼2013年後，再度爭取到首輪主辦權。台中市長盧秀燕8日第一時間在臉書宣布好消息，今日主持市政會議時，再度提及世界棒球經典賽要來台中，歡迎球迷為台灣英雄們加油，讓世界看見台灣、看見台中。





盧秀燕說，2023年3月世界棒球經典賽將到台中洲際棒球場舉行，市府努力推動酷運動、酷台中，台中市更獲得世界棒壘球總會頒發世界棒球之都美名，而台中洲際棒球場更是我國首屈一指符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，因此台灣區域賽將在台中舉辦。





盧秀燕指出，全球只有四個城市有資格舉行，分別是美國鳳凰城，邁阿密，日本東京及台灣的台中市。上次舉辦前市長胡志強時期，十年來都沒機會獲得舉辦權，經過爭取，明年重回台中，市府會全心全意，積極籌備這場國際賽事，邀民眾一起關心，敬請期待。





另外，盧秀燕也透露另個運動賽事的好消息，全國中等學校運動會，分三階段比賽，7月1日至15日，第一階段包括空手道，跆拳道，羽球，桌球，輕艇等賽事，上周三結束。台中累計拿下55金47銀49銅，全國第一名。7月15至20日，第二階段賽事登場，包括田徑，游泳，角力，登山等，期勉選手再接再厲，爭取佳績。









