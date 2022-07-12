放任比特犬咬死浪浪！揪出飼主「事後棄養」 高市府重罰
高雄市關懷流浪動物協會接獲民眾投訴，一名劉姓飼主放任自家比特犬攻擊當地其他浪浪，事後還將影片放上臉書炫耀，並配以戲謔式口吻喊著「好了、死了，不要生氣了、不要再抓狂了」，引發爭議，高雄市動保處派員稽查後，已經找到飼主；劉姓飼主聲稱，不知道為何跑出去咬死浪浪，並且已棄養比特犬；動保處表示，帶比特犬外出者，沒有讓比特犬戴口罩與牽繩，將罰3萬至15萬元，棄養最高可裁罰15萬元。
動保處12日接獲動物協會通報，高雄市梓官區一名飼主故意放出比特犬咬死浪浪，根據影片畫面顯示，一隻頭戴項圈的比特犬，一口狠狠咬住白色流浪狗的脖子，便瘋狂甩動脖子，確定遭咬的流浪狗已經死亡後，這隻比特犬的飼主才在一旁喊到「好了啦，死了啦，麥擱生氣了，結束了，麥擱抓狂了」。
高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華指出，這名比特犬飼主是慣犯，每晚都會放狗出去咬流浪狗，不過這隻比特犬是無辜的，今天咬狗，下次可能就會咬人，最可惡的還是飼主，希望動保處能盡快佐證開罰，不要放過他。
高雄市動保處派員追查後，找到比特犬飼主劉先生，他供稱，自己不知道比特犬為何會跑出去咬浪浪，事發後，自己已經把比特犬放走。
動保處表示，已請派出所針對調閱監視器來查明比特犬的去向，此舉涉及棄養最高可裁罰15萬元；另外比特犬未植入晶片登記最高可依法裁罰1萬5元、比特犬於公共區域或公眾得出入之區域未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩，可罰3萬至15萬元。
另外，飼主疑似在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位後續調查。該案因涉及違反多條動物保護法之規範，後續將依動保法裁罰。（編輯：孫唯容）