征戰北市！陳建仁任競選主委？陳時中：一定會請益

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今陳時中、陳建仁等人出席衛生福利部111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，這是陳時中確定參選後，雙陳首度同台。不過陳建仁並未受訪，僅對媒體揮手致意，並連稱謝謝就步入會場。
陳時中會前接受媒體聯訪時則稱「我們常常在溝通」，一方面是在整個競選團隊形成的時候，「一定要跟他（陳建仁）請益」，但是在什麼位置還是要尊重陳建仁。另傳吳思瑤將出任競選總幹事，陳時中鬆口說成分比較高，要請她幫忙。
請辭在即，對於接班人選，陳時中坦言，現在還沒定案，提名的事情才剛決定，很多事情還要商量，還沒完全定案。對於目前衛福部次長薛瑞元呼聲高，陳時中也回應，薛瑞元這幾年跟自己一起打拼，不管健保或長照業務都有很大貢獻，更力挺「他是我的好兄弟」。
陳時中表示，現在已經在做「畢業」準備，過去5年多，在衛生方面盡了很多力氣，很多方向已經訂定，接續要到市政，「這是完全不同的領域，需要學習地方還多」。
陳時中也提到，本來不想被說跟選舉有關，因此想要延期部慶與獎章頒發，但後來想說，這些證書獎章已經準備好，延期恐怕要重新印製，也不恰當，所以趁這時間把該做的事情做完善。
陳時中進一步指出，從衛福部在102年改組以來，只有去年停辦部慶，今年如期舉辦，這是非常有意義的活動，一方面這是衛福部一年慶，一方面是頒發衛福部衛生獎章與模範公務人員，衛生獎章在社會人士中，相對對於公共衛生與相對社會福利有所貢獻，希望透過頒獎讓社會了解相關事蹟，進而讓大家學習的機會，模範公務員也是如此，把表現優良的模範公務員提出來，讓大家能夠有所學習。
陳時中也透露，自己曾得過二等衛生獎章，希望未來有機會能夠得到一等衛生獎章，在上次「頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」中，他也談過此事，當時陳說自己日日夜夜都在想何時能拿一等獎章，可是都沒有，換言之此獎頒發非常謹慎，一定要是有各樣功績、對社會有巨大貢獻才能獲獎，也對獲獎者表達深切敬意。