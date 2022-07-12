「自由業說」讓柯文哲氣到不想講話！陳時中笑喊息怒

衛福部長陳時中將投入台北市長選戰，遭外界抨擊是「落跑指揮官」，昨（11）陳受訪時稱自己是「自由業」惹議，讓台北市長柯文哲今（12）日說出「氣到不想講話」。對此，陳下午受訪時笑了笑尷尬表示「那我只能說請柯市長息怒吧」。
昨上午陳時中受訪時稱，自己從事的職務都沒有任期，進到政務官體系是自由業，是根據長官需要任命。下午再透過新聞稿說明，「自由業」被連到政務官職務是誤解，「我是說我從事的職務是没有任期的，在當政務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官需要任命的，基本上是沒有任期的。
今上午陳時中出席衛福部舉辦的「集中檢疫所防疫紀錄《戰疫堡壘》新書發表暨感恩茶會」再解釋，自由業是指當牙醫師開業，牙醫師在職業分類欄屬於自由業，政務官並沒有任期，「國家有需要我們就來，任何時候符合國家需要，我們義無反顧」，是否有口誤可能要聽錄音，但本意為進到政務體系之前是自由業。
柯文哲上午參加延壽國宅都更案拆除典禮，會後接受媒體訪問時，欲言又止後說「我氣到不想講話」。
對此，今下午陳時中出席「衛生福利部111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」，會前接受媒體訪問時被問及此事，他先是笑了幾聲後說，「那我只能說請柯市長息怒吧」 。