巷仔內／屢在外交上重大突破　鞏固賴清德2024地位

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賴清德以私人身分赴日悼念，不僅進入安倍位於東京的家中，也前往增上寺參與守靈儀式，而現在也傳出，賴清德以家屬親友身分出席，所以有特殊安排，不用排隊就可以提前到祭壇捻香致哀。
總統府雖然對賴清德的行程不評論與說明，但也表示賴清德與安倍晉三及親屬是多年好友。民進黨立委也表示，賴清德不用排隊就直接到靈堂致意，就代表賴跟日本政府、家屬、自民黨都是長期關係累積。這些都是賴清德展現與日本深厚的人脈與實力。
另外一方面，近期出訪皆以賴清德為主，今年1月宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，就由賴清德擔任總統特使率團，行程間不僅跟美國副總統賀錦麗互動，更過境美國；這次悼念安倍晉三，更由賴清德代表前往。
外交是總統的職權，不過礙於台灣在國際上的困境，再加上疫情的緣故，目前都由賴清德擔任特使角色，每次出訪都受到國際矚目，賴清德面對的層級不斷拉高，更有利於賴清德提高自己的國際格局。
雖然距離2024年總統大選還有近2年時間，不過今年底2022縣市長大選，代表民進黨參選，或是任期屆滿輔選下任者，都可能因選舉受到影響，站在副總統高度的賴清德，不但在外交持續有斬獲，受地方大選影響較少，無疑是更加穩固在2024年挑戰總統大位的機會。