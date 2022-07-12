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巷仔內／屢在外交上重大突破　鞏固賴清德2024地位

▲副總統賴清德赴日弔唁遭刺身亡的日本前首相安倍晉三，備受矚目。（資料圖／總統府提供）
▲副總統賴清德赴日弔唁遭刺身亡的日本前首相安倍晉三，備受矚目。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／特稿

2022-07-12 17:09:26

副總統賴清德赴日悼念遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三，行前保密到家，直到被日媒拍到進出安倍靈堂，消息才曝光。賴清德被譽為台日斷交後，50年來赴日層級最高的特使，不論是國際上或是國內，賴清德徹底展現政治實力，更把屬於總統職權的外交發揮到極致，無疑更加鞏固賴清德2024年接棒的機會。

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賴清德低調到日本東京住家靈堂設置處，今也參加告別式，總統府、外交部與日本外交大臣都定調私人行程。不過民進黨立委均紛紛認定為重大突破，日本媒體更以「台灣NO.2」稱呼賴清德，還視為下屆總統熱門人選。

賴清德以私人身分赴日悼念，不僅進入安倍位於東京的家中，也前往增上寺參與守靈儀式，而現在也傳出，賴清德以家屬親友身分出席，所以有特殊安排，不用排隊就可以提前到祭壇捻香致哀。

總統府雖然對賴清德的行程不評論與說明，但也表示賴清德與安倍晉三及親屬是多年好友。民進黨立委也表示，賴清德不用排隊就直接到靈堂致意，就代表賴跟日本政府、家屬、自民黨都是長期關係累積。這些都是賴清德展現與日本深厚的人脈與實力。

另外一方面，近期出訪皆以賴清德為主，今年1月宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，就由賴清德擔任總統特使率團，行程間不僅跟美國副總統賀錦麗互動，更過境美國；這次悼念安倍晉三，更由賴清德代表前往。

外交是總統的職權，不過礙於台灣在國際上的困境，再加上疫情的緣故，目前都由賴清德擔任特使角色，每次出訪都受到國際矚目，賴清德面對的層級不斷拉高，更有利於賴清德提高自己的國際格局。

雖然距離2024年總統大選還有近2年時間，不過今年底2022縣市長大選，代表民進黨參選，或是任期屆滿輔選下任者，都可能因選舉受到影響，站在副總統高度的賴清德，不但在外交持續有斬獲，受地方大選影響較少，無疑是更加穩固在2024年挑戰總統大位的機會。

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