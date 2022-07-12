6月稅收4914億元年增逾4成　證交稅連6黑、年減116億元

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6月綜所稅實徵淨額433億元，較去年同月增加78億元，年增21.9%；累計前6月徵淨額2125億元，較去年同期增加304億元，年增16.7%，主因結算申報自繳稅額、薪資及盈餘分配所得扣繳稅款與房地合一課徵所得稅皆增加所致。
營業稅（含金融業營業稅）6月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅均增加的交互影響，營業稅實徵淨額較去年同月減少14億元，由負63億元降為負77億元，而累計1至6月實徵淨額2581億元，較去年同期增加190億元，年增8%，主因進口礦產品、電子零組件、化學品等稅額成長，及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加的交互影響及適用外銷零。
在證交稅部分，由於6月及累計前6月上市櫃股票平均每日成交值2868億元、3282億元，分別較去年同月5440億元、4794億元減少47.28%、32.54%，也使得6月證交稅收僅154億元，較去年同月減少116億元，年減43%，連續6個月負成長；累計前6月證交稅收952億元，較去年同期減少415億元，年減30.4%。
至於貨物稅6月實徵淨額116億元，較去年同月減少48億元，年減29.2%，其中油氣類減少26億元，年減35.5%，主因為穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致，車輛類減少19億元，年減26.2%，主因國內車廠減產及車輛汰舊換新核退稅額增加。
累計今年前6月貨物稅實徵淨額727億元，較去年同期減少198億元，年減21.4%，其中油氣類減少123億元，年減27.6%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，車輛類減少65億元，年減17%，主因國內車廠減產及進口車稅額減少。
在土地增值稅部分，6月實徵淨額80億元，較去年同月減少13億元，年減13.6%；累計1至6月實徵淨額532億元，較去年同期減少26億元，年減4.7%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。6月土地增值稅徵起件數4萬5200件，較去年同月減少1萬2043件，年減21%，累計前6月土增稅徵起件數32萬5390件，較去年同期減少2萬3021件，年減6.6%。
房屋稅6月實徵淨額267億元，較去年同月增加14億元，年增5.4%，主因部分稅款遞延入帳；累計前6月實徵淨額808億元，較去年同期增加426億元，年增3.3%，主因開徵件數增加。
有關遺產及贈與稅方面，6月遺產稅實徵淨額31億元，年增8億元，年成長35.9%；累計前6月實徵淨額158億元，較去年同期增加6億元，年增4.1%，均因大額稅款徵起案件增加。
6月贈與稅實徵淨額18億元，較去年同月減少21億元，年減54.4%，主因去年同月有大額稅款案件，基期較高所致；累計前6月實徵淨額 108 億元，較去年同期增加1億元，年增0.5%。