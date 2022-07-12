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台鐵公司化子法協商未果　兩工會要求提高基層薪給

▲台灣鐵路工會今（12）日指出，台鐵長期的低薪制度，導致多年無法留住人才，無法補足人力缺額，工會先前已發函要求調整薪資，仍未接獲資方回應。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣鐵路工會今（12）日指出，台鐵長期的低薪制度，導致多年無法留住人才，無法補足人力缺額，工會先前已發函要求調整薪資，仍未接獲資方回應。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-12 17:05:33

台鐵公司化已成定局，不過未來仍將修訂16項子法，成為台鐵兩工會關注的焦點，而台灣鐵路工會今（12）日指出，台鐵長期的低薪制度，導致多年無法留住人才，無法補足人力缺額，工會先前已發函要求調整薪資，仍未接獲資方回應。而台鐵產工則以近期成功獲得加薪的中華快遞為例，同等要求台鐵資方調整基層薪資5千元。
台灣鐵路工會指出，台鐵公司化資本額計算，資方8日於子法談判第二次會議中，延續前次會議議題，洋洋灑灑長篇大論解說，後經工會委任專業律師聆聽，即刻以其專業，喝斥其長篇大論只是滿篇的謬論。 
 
工會認為，公司化後，職工福利的各項激勵措施要能順利推動，以提振會員的士氣，及對台鐵之歸屬感，未來勢必需要足夠之資金，來執行各項福利精進方案，因此堅決要求公司設立之資本額必須足額，如此在公司設立時，初次提撥制之福利金才可一次到位。 
 
另外，在公司化後，是否會依據公司的經營狀況，向下調整會員薪資福利，工會認為，在未來台鐵公司仍肩負政府政策的前提下，其獲利勢必有限，甚至仍有虧損，所以，為避免會員因公司經營不善，導致薪資福利調降，特此強烈要求資方，必須於子法中明文保障，不受公司營運有所影響。 
 
工會指出，提高薪資待遇之訴求仍下落無聞，且目前資方在子法談判的態度，工會著實不能接受，資方必須以最高標準看待工會所提事項，並認清各項議題之決策層級，無須持續派出毫無決策權之談判代表，反之，持續如此作為，勞資對抗將無法阻止。

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而台鐵產工則說，中華快遞基層工人在工會的團結下，成功爭取調薪5000，不再只領27k，交通部長王國材更是說出「公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪，薪資福利好，員工自然願意為公司付出，這部分會支持中華快遞調整薪資」

但台鐵產工要再次提醒王國材部長，鐵路基層工人營運人員辛苦工作，薪資比快遞工人更低，許多基層營運人員只領基本工資，請王國材不要大小眼，應該以同樣態度讓台鐵的基層營運人員立即調薪5000元，脫離低薪血汗，讓員工的辛勤付出獲得合理報酬，國家不該帶頭創造低薪。

產工強調，更重要的是，在交通部下轄的各級單位中，鐵路資位人員的薪資待遇嚴重落後其他單位，請交通部正視工會提出 資位人員待遇表比照郵政單位訴求，讓有專業的鐵路員工能繼續留下來在鐵路服務，提供安全專業的運輸。

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