房間開冷氣溫度不平均！專家曝「2動作」：角落也涼爽
炎炎夏日到來，許多民眾早已搬出冷氣電風扇幫助降溫，但你可曾仔細觀察過，即使開了冷氣，但是室內或房間的溫度似乎不太平均？一離開冷氣底下就改覺到，日本一電視台日前就訪問家電專家，問題可能出在少做這件事！
根據外媒報導，電視台節目《ポップUP！》日前請教了家電專家，如何才能有效又快速地下降室內溫度，首先專家表示人們常常忽略冷氣的「空調風向」，許多民眾都將出風口的葉片朝下，以為這樣可以快速讓房間降溫，但事實上冷空氣是向下流動，這樣擺放只有冷氣的正下方會感受到涼度，但是空間的上半並無快速地明顯改善，造成空間內的上下溫度不平均，因此改將冷氣出風口的葉片調到水平的方向，就能讓冷風先傳達到更遠的地方後再向下降落，就可以讓房間每個角落都涼爽。
再者，已經有不少人懂得利用搭配循環扇或是電風扇幫助降溫，可是卻常常不知道該將風扇安置在哪個正確位置。專家則表示如果要將冷氣空調與風扇一起使用，最好將風扇放置在空調的對面，因為空調的冷空氣容易聚集在空間下半部，所以可以利用風扇的幫助，在房間內形成一個「冷氣池」，加速冷空氣的循環。
最後有網友認為，開冷氣搭配除濕會加速降溫？但是根據專家表示，無論是先開冷氣一小時後開除濕，或是先開除濕一小時後開冷氣 都沒有只開冷氣來得有效率。另外夏天開冷氣反而比開除濕更能去除濕氣，除濕功能是在梅雨季節，或是冬天又冷又濕時使用，才是最適當的也最有感的。（編輯：陳珮瑜）