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防疫險理賠突破205億元　8家產險動用救命準備金99.4億元

▲金管會統計，防疫險理賠金額已達205億元，更有8家產險公司申請動用重大事故準備金。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供, 2021.06. 01）
▲金管會統計，防疫險理賠金額已達205億元，更有8家產險公司申請動用重大事故準備金。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供, 2021.06. 01）

記者顏真真／台北報導

2022-07-12 18:14:09

金管會今（12）日公布最新防疫險理賠數據，今（2022）年至7月11日防疫險理賠件數有57萬1111件，理賠金額已突破新台幣200億元，達到205億6519萬9千元，若與7月4日相較，理賠件數增加14萬7627件，理賠金額周增56億2653萬2千元。同時，目前也已有8家產險公司申請重大事故準備金沖抵，包括國泰世紀產險、兆豐產險、明台產險、和泰產險、新安東京海上產險、南山產險、中信產險及富邦產險，金額達99.4億元，另國泰世紀及中信產險確定要增資，其他家也在作業中。

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金管會保險局表示，目前市面上還有5家產險公司銷售移工防疫險，包括富邦、兆豐、泰安、和泰及新光產險，其中和泰及新光產險沒有在通路銷售，要親自到公司投保，至於防疫險部分，還有6家保險公司在銷售，包括4家產險8張保單、2家壽險3張保單。

另外，根據保險局最新統計，今年至7月11日止，防疫險承保件數444萬9739件，保費收入41億3719萬9千元，理賠件數57萬1111件，理賠金額更達到205億6519萬9千元，若與7月4日相較，一周下來理賠件數增加14萬7627件，理賠金額更增加了56億2653萬2千元，理賠件數占總承保件數12.83%，不過，防疫險理賠是否已進入高峰？保險局表示，不好判斷，因為理賠也會有遞延效果。

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