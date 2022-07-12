運能回彈！桃園機場6月客運量年增近3倍

桃園機場公司今（12）日公布桃園國際機場2022年6月營運統計數據。6月份機場客運量199,418人次，航機起降9,412架次，與去年同期相較分別增加191.96%及12.74%；貨運量則減少4.71%至216,325公噸，顯示客運表現逐漸增溫，而貨運量在去年基期已相對偏高的情況下呈現微幅下滑。
機場公司表示，隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，國際間旅行逐漸重啟，加上自6月15日恢復轉機作業後，7月1日至10日僅10天即有21,653人次於桃園機場轉機，機場人流明顯回升。累計1至6月客運量734,152人次，較去年同期456,552人次，年增60.80%；航機起降53,383架次，較去年同期50,131架次，年增6.49%；貨運量1,328,070公噸，較去年同期1,358,207公噸，年減2.22%。機場公司在中央流行疫情指揮中心與交通部的指示下，積極為復甦做好準備，進行包括南北跑道刨鋪整建及航廈設施修繕等計畫，持續提升桃園機場設施及服務。
桃園機場自6月15日開放入境旅客親友接送，經過半個月的宣導及實際營運， 7月1日至10日親友接送比例佔入境旅客達40.22%。因應尖離峰時段旅客密度的差異，機場公司除持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度外，也依現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，以優化排隊候車動線與加速旅客疏運。
因應COVID-19變異株BA.5之傳播風險，機場公司呼籲前來接機親友遵守相關引導及防疫規定。桃園機場將持續以三級警戒標準執行清消措施，並依據政府指示落實各項防疫措施，隨時因應政策進行相關作業調整，守護國門健康安全。