明起小變天！南方雲系北移水氣增 午後大雷雨又來報到
受到太平洋高壓籠罩影響，今（12）日各地晴朗炎熱，雖然沒有再次出現攝氏38度以上的極端高溫，不過花蓮富源還是有攝氏37.5度。中央氣象局指出，明（13）日起受到南方雲系北移影響，各地水氣增多，台東及恆春半島整天有局部短暫陣雨，其他地區又會回到上半天多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，而且有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾外出記得要攜帶雨具。
由於太平洋高壓影響，氣象局也持續發布高溫資訊，提醒明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。整個西半部地區白天高溫仍有攝氏34到35度，民眾防曬準備依舊不可少。
氣象局預報員陳伊秀指出，目前低壓正逐漸通過巴士海峽進入南海，雖然不會發展成颱風，不過帶來的雲系與水氣仍會影響兩天。週四（7/14）南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後中部以北及各山區有局部短暫雷陣雨，局部地區不排除有較大雨勢出現。
至於週五之後到下周二（7/15~7/19）台灣附近轉為西南風的環境，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及山區有局部短暫雷陣雨。氣象局特別提醒，由於西南風沉降增溫影響，北部及東半部地區週末高溫炎熱，大台北地區可能有攝氏37度高溫發生機率，東南部地區恐有焚風，請民眾留意。