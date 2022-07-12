賴清德獲邀赴日悼安倍 國台辦跳腳：藉弔唁名行謀獨之實
日本前首相安倍晉三遇刺身亡後今（12）於東京舉行家族祭，副總統賴清德於昨日就排開行程以「私人名義」赴日參與守靈儀式悼念，儘管賴清德是以「家屬親友」身分受邀，但這也是與日本斷交50年來最高層級的赴日特使，日媒更以「台灣No.2、可能是下任總統候選人」等頭銜大幅報導；對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮卻罕見以書面而非本人回應，警告日本恪遵一中原則，並稱「民進黨當局藉弔唁之名行謀獨之實是徒勞的」。
賴清德以總統蔡英文特使身分，於11日上午9點緊急飛往日本，由駐日大使謝長廷陪同抵達安倍晉三位於澀谷的私宅弔唁，當晚又到東京鐵塔附近的增上寺參與守靈儀式，今日更因賴清德是以「安倍家屬親友」獲邀出席，搭乘專車直接入場上香致意，無須與其他政治人物一同排隊；儘管出訪前消息保密到家，但包含日本《朝日新聞》、《每日新聞》、《富士電視台》都捕捉到賴清德赴日對安倍行弔唁的畫面，並對其加以報導，加上安倍晉三一向友台，此次雙方斷交後最高層級訪問更挑動中國敏感神經。
對此，中國國台辦今下午罕見沒有派出發言人朱鳳蓮出面回應，而是僅以她的名義進行書面回答，國台辦表示，「中國領導人已經向日本發出弔唁電報表達哀悼之意，民進黨當局藉弔唁之名行謀獨之實是徒勞的，希望日本政府恪守一個中國原則與中日四個政治文件精神，妥善處理涉台問題。」
此外，中國外交部發言人汪文斌則否認相關媒體稱賴清德為「副總統」，強調「台灣屬中國一部分、沒有所謂副總統的職稱」，也批評民進黨利用此事件進行政治操弄，為此中方也要求中國駐日大使館向日本外務省提交抗議，表達賴清德訪日並不妥當的意。