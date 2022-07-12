台灣隊奪世界盃麵包大賽團體賽冠軍 盧市長：台灣之光

由台中市民徐紹桓及來自宜蘭的李忠威、台南的武子靖，加上來自台北的教練吳武憲等4人組成的台灣代表隊，參加在法國巴黎舉辦的「路易樂斯福麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie，Coupe LouiseLesaffre），打敗各國好手奪下團體賽冠軍。市長盧秀燕今(12)日特地在市政會議前頒獎表揚團隊，感謝他們的傑出表現為國爭光。





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盧市長表示，此次世界麵包大賽被譽為烘培界的奧斯卡金像獎，是麵包烘培界最高等級的獎項，今年春天在法國巴黎舉辦，台灣代表隊是由中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會選拔整合，實力堅強。他們在大賽中包含傳統歐式及長棍麵包、甜麵包、藝術麵包三大部分比賽，表現卓越，獲得「世界盃麵包大賽」創辦人暨榮譽主席法柏瑞激賞，給予「富含熱忱與平衡、兼具研發及美學，令人驚豔」評價，為台灣贏得首次團體賽冠軍殊榮。其中吳教練今年起將到弘光科大相關科系任教，徐國手更是台中選手，台中市引以為榮。





▲台灣代表隊勇奪世界盃麵包大賽團體賽冠軍，其中好手之一徐紹桓是台中囝仔，盧市長親自頒獎表揚，肯定他為台灣爭光。（圖／市府提供）

經發局表示，要在世界麵包大賽中脫穎而出並不容易，參賽國家中包含法國、丹麥及荷蘭等傳統烘焙強國，台灣團隊展現十足的穩定度及創意，尤其藝術麵包「美女與野獸」在有限的競賽時間，呈現出藝術品等級，令全世界都驚豔，台中糕餅及烘焙業實力堅強，冠軍團隊中也有台中市民，期盼透過今天的表揚與祝賀，讓更多優秀人才勇於走向國際。





「團隊齊心是這次奪冠的重要關鍵！」出身台中的藝術麵包師傅徐紹桓表示，透過一次又一次的集訓，整合團隊實力與默契，加上糕餅公會聯合會及各界不間斷的關心與鼓勵，在吳教練指導下，秉持為國爭光的使命感，終獲甜美果實。





中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，藉由此次榮耀帶動整個烘焙產業鍊，包含原物料、機器設備、技術、人才整合等，將產業推向國際舞台，證明台灣烘焙產業未來要在全球布局的藍海策略，絕對需要打好團隊戰，現階段已不再是單打獨鬥的個人賽世代了。















