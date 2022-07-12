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國安基金決議啟動護盤！史上第8次　關鍵原因曝光

▲台股大跌389點，再度失守萬四大關，國安基金今（12）日召開臨時委員會議，決定啟動安定市場任務，維護台股穩定。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股大跌389點，再度失守萬四大關，國安基金今（12）日召開臨時委員會議，決定啟動安定市場任務，維護台股穩定。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-07-12 19:08:252022-07-12 19:54:39

國安基金今（12）日召開第113次臨時委員會議，由於台股盤中大幅下跌，盤中最低13928點為近期最低點，距離今度高點18619點，下跌4691點，跌幅達25.19%，面對近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

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國安基金也說明啟動護盤原因，台股今（2022）年上半年度下跌3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。今日收盤13950.62點，跌幅2.71%，7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚。同時，台股成交量亦逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足。

此外，今年至今外資累計賣超逾9000億元，衝擊台股上漲資金動能。今年台股跌幅23.43%，僅優於費半跌幅35.29%、那斯達克跌幅27.31%。且費半及那斯達克迄今尚未回穩，恐進一步影響我國股市；另自俄烏戰爭迄今，台股跌幅22.74%，亦為國際主要股市最深者。

國安基金表示，目前國內基本面雖屬穩健，惟國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。

考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，經國安基金管理委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

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