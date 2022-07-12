二度封城警訊？上海居委會籲做好14天儲備　官方回應了

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根據中國媒體報導，上海今年4月因為嚴厲的「清零」政策封城逾1個月，當時許多民眾來不及囤食物，導致等待政府配發物資期間屢生亂象，幾乎人人都體會到「買菜難」的困境，如今出BA.5變異株個案，居委會又建議民眾囤備食物，難免讓上海居民擔心是否又將大面積封控。
對此，上海市普陀區、虹口區居委會工作人員表示，這樣倡議主要是為了提醒居民有備無患，主要考慮到因為疫情重新擴散，密切接觸者也不能隨意走動進出，「只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾，所以將這種情況跟大家友情提示一下」；另外也是想提醒大家仍要有防疫意識，比如打疫苗、非必要不外出等防疫行為還是得繃緊神經繼續維持。
此外，因為BA.5被認為是目前傳播力最強的病毒株，中國當局也對上海疫情局勢展現高度重視，不少上海居民在得知「被建議囤糧」後紛紛擔心網路上四起的相關謠言，包含中學聯考過後會大規模封控、浦東浦西又要鴛鴦鍋封控等；為此官方也緊急出面闢謠，表示「沒有這回事，這就是謠言！」
只不過這樣的回應卻無法說服中國網友，許多留言區的網友仍紛紛表示「本來將信將疑，一闢謠趕緊去囤貨」、「闢謠了，那明天要出去囤貨了」、「知道了，買菜去」。
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