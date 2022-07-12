獨／藍營澎湖分裂！不滿黨提名賴峰偉 副議長陳雙全退黨
2022年地方縣市首長選戰在即，國民黨至今仍有嘉義縣、澎湖縣及連江縣等數個縣市，至今未決定提名參選的人選。其中澎湖縣部分，今（12）日下午傳出黨中央在經過民調比拚之後，決定提名現任縣長賴峰偉爭取連任，不過也引發競爭者澎湖縣議會副議長陳雙全不滿，據《NOWnews今日新聞》獨家掌握，陳雙全將在深夜發表退黨聲明，表示自己從頭到尾都沒改變，但國民黨中央對於「公平」的承諾卻變了。
據《NOWnews今日新聞》獨家掌握，陳雙全的聲明稿中先是指出，這段日子以來他頻頻被民進黨抹紅、抹黑，但他從來不在意，一是因為他相信自己的作為不愧於天、不愧於澎湖，所有鄉親都看在眼裡；二來則是他認為，會被攻擊是因為民進黨認為他有一戰之力，才會以此「負面選戰」的下策作戰。
陳雙全強調，自己在過程中不遺餘力，只希望國民黨能夠公平公正公開地進行競爭，讓澎湖鄉親知曉國民黨是個開大門走大路的政黨。陳雙全直言，如果自己變了，澎湖鄉親絕對不會讓他連任六屆議員，「但國民黨對於『公平』的承諾卻變了。」
陳雙全說，在不公布民調的情況下逕自提名，不只讓鄉親無法接受，更會讓人認為是否有利益交換的情事，「為了自清，雙全縱然深愛這個黨，也必須退出，不讓支持者陷入兩難。」
陳雙全強調，自己在國民黨擔任中常委及中評委時盡心盡力，擔任副議長期間也對國民黨團全力以赴。陳雙全說，自己為國民黨奮鬥數十載，但在澎湖深耕了一輩子，「如果要選，我選擇澎湖。」至於退黨後會不會參選到底？陳雙全聲明結尾則語帶伏筆，表示相信澎湖的幸福應該由澎湖自己決定，「澎湖是我這輩子最深愛的土地，我不曾離開，只要澎湖鄉親需要，我依然一直都在。」