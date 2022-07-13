廟公一早喝醉！她去台南「拜到陰廟」　回家估狗找嘸毛炸

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但也因為她不是臺南人，她平常都在自己家附近的王爺廟拜拜，「那一次除外，我身體真的受不了便跟當時的男友說要去廟裡，男友看到我指定的正廟拒絕我後，直接看估狗帶我去一間小間的」，而她看了Google上的照片都覺得還好，「毛的事情來了，到了那個小王爺廟後，我發現廟公廟婆都在喝酒，是一大早就在喝酒喝得醉醺醺的，而且廟裡環境基本上都是灰塵不太像陽廟」。
她當下就察覺不太對，就跟男友說了這件事，但男友卻保持隨便的態度，「那天拜完一直感覺哪裡不太對勁， 還時不時被好兄弟騷擾」，後來她回家後就到家附近的陽廟和王爺說，「我只聽到王爺說：哈哈哈，妳再亂來啊」，但她也說這不是可怕的事，因為可怕的是「乩童看到我在拜拜點了點手指，問我近期是不是有去陰廟拜拜」。
她完全忘記自己去台南的時候有拜拜，「到家才想起來我去台南拜到陰廟，在家去看估狗那間當時看到的廟後，我發現那間廟直接在估狗上消失了，到現在都找不到」，也讓原PO傻眼直呼「這件事到現在還是讓我很毛，不是創作文」。
貼文一出，掀起熱議，「男的也有卡到吧」、「男朋友會拒絕代表他其實早就被卡到那東西會控制抗拒」、「這種男友不要了啦」、「陰廟不要隨便進去。況且，妳已經很不舒服了，而且台南正廟那麼多，妳的前任竟然不願意帶妳多跑一下，很不ok」、「我昨天晚上才看完咒，現在對於那些陰廟邪教都好怕，只想趕快找時間去找濟公師父秀秀」、「後來估狗找不到也太恐怖…」。
其中，也有內行網友分享「簡單區別陰廟和陽廟的方法」，大間的陽廟大多會天井（土地公、城隍爺除外），整廟內會很明亮，曬得到太陽，而且主神都會有名、尊稱；不過陰廟絕多數不太會有天井 ，陽光照不到殿內，所以廟裡比較昏暗些，主神大多叫某某公、某某姑娘這樣的稱號，「在外地遇到這種事，真的會很害怕，以後可以直接google媽祖廟，台灣超多媽祖廟不用擔心找不到」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。