巴西選舉暴力加劇　將加強維安

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總統府機關安全辦公室負責總統的人身安全，包括今年的競選期間；其他候選人的安全由聯邦警察負責，但如果總統府提出要求，聯邦警察也可以具體支援。
總統府機關安全辦公室聲明指出，總統的安全是根據每個活動的特點來規劃和執行，並進行適當的風險分析，由經過專精訓練合格的隨扈負責保護安全。
聯邦警察今天宣布已購置防彈貴賓車，將在競選期間護送各總統候選人。這項工作將從7月20日至8月5日舉行的黨代會確定各自的候選人開始。
波索納洛所屬自由黨（PL）全國代表大會24日在里約熱內盧的小馬拉卡納體育館（Maracanãzinho）舉行，正式確定波索納洛爭取連任的候選人資格。
9日晚上，巴西伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）防衛隊員阿魯達（Marcelo Arruda）的生日派對遭聯邦監獄警察瓜拉尼奧（Jorge José da Rocha Guaranho）闖入，阿魯達被槍殺身亡。
阿魯達是伊瓜蘇市工黨（PT）幹部，他的50歲生日派對裝飾主題是工黨和前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。
根據目擊證人指出，瓜拉尼奧抵達生日派對現場高喊波索納洛的名字。
巴西聖卡洛斯聯邦大學（UFScar）教授、研究暴力與政治之間關係的專家費爾特蘭（Gabriel Feltran）指出，警察政治化的結果，導致安警人員更有可能犯下政治暴力，如果沒有向其他部門的主導意識形態「看齊」，他們也更容易遭受暴力侵犯。
阿魯達命案發生後，基於「英雄行為可能會對個人或其他黨員造成不必要的風險」，工黨決定加強對今後參加魯拉造勢會支持者的安全準則。準則包括：不接受挑釁、不攻擊任何挑釁者、拍照並記錄威脅情況、成群結隊行走以免落單等。
魯拉目前在總統選舉民意調查中領先其他對手，波索納洛排名第二。（編輯：馮昭）1110713