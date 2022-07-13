胖達人母公司易主再爆炒股！律師董座黃坤鍵100萬交保
上櫃公司「星寶國際」董事長兼總經理黃坤鍵，涉嫌於2018年間，聯手顧明仁炒作自家股價，製造股票交易熱絡假象，短短一個月內將股價由40元炒至50元，昨天（12日）檢調兵分多路搜索，並約談黃坤鍵、星寶董事陳啟民等3員工、顧明仁等3名炒手，訊後黃坤鍵、顧明仁各以100萬元交保，陳啟民以30萬元交保。
據了解，星寶國際前身為胖達人母公司基因國際，2012年胖達人涉及詐欺、內線交易等案件後，星寶國際在2017年取得過半股份，改名為星寶國際股份有限公司，完成經營權易主；而涉案的黃坤鍵，除了是星寶國際董事長兼總經理外，同時也擁有律師身分，曾有媒體報導他26歲便開始投資房地產，在台北、台中都擁有不少店面和房產，身價上億元。
檢調追查發現，黃男於2018年間，涉嫌與旗下員工、炒手顧明仁等人，以高掛委買單等方式，在1個月內將股票價格由每股40元，拉抬到50多元，涉嫌違反「證券交易法」操縱股價罪。
昨天（12日）台北地檢署指揮調查局北機站，兵分15路搜索星寶公司、群益證劵大安分公司等地，並約談涉案6人，訊後黃坤鍵、顧明仁各以100萬元交保，星寶國際法人董事陳啟民30萬元交保，全案還有待進一步釐清。（編輯：陳苾暐）