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讚林佳龍超強母雞　綠基層：侯友宜沒誠信、缺乏市政願景

▲林佳龍將代表民進黨參選新北市長，力阻爭議不斷的侯友宜連任。（圖／記者王敏旭攝）
▲林佳龍將代表民進黨參選新北市長，力阻爭議不斷的侯友宜連任。（圖／記者王敏旭攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 10:13:59

民進黨今（13）日將召開中執會，預計將正式徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，力阻爭議不斷的現任市長侯友宜連任。民進黨新北市議員張志豪上午表示，林佳龍是一隻超強母雞，綠營基層的文宣組織等都已整備到位；自從林佳龍要參選以來，可以看得出侯友宜被牽制了，期待林佳龍整合民進黨新北戰隊，把所有侯友宜市政缺失盤點出來，讓侯友宜不能逃避，慎重面對一場公平君子之爭。

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張志豪說，林佳龍是一隻超強母雞，昨天全黨一致，所有議員以及議員參選人全部站出來，整備到位，大家蓄勢待發。張也透露，不管是文宣，還是組織系統，都已經整備完畢，所有議員參選人的看板以及地方活動也都已經準備好，要跟林佳龍合體，大家全體一致贏得年底選戰。 

張志豪表示，侯友宜過去以來不宣布參選連任，可以看得出侯輕忽這次選戰，現在民進黨將徵召林佳龍，侯友宜也確定要競選連任，林佳龍的牽制作用很強，呼籲侯友宜認真準備，面對一場真正的市政辯論。

張志豪也表示，要競選連任的侯友宜，必須面對自己過去市政缺失，還有缺乏市政願景的這件事。從恩恩案看得出來，侯友宜是沒有擔當與誠信的市長，期待林佳龍整合民進黨新北戰隊，把所有侯友宜市政缺失盤點出來，讓侯友宜不能逃避，慎重面對一場公平君子之爭，以及理性的市政辯論會。

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