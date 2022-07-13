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陳時中將「參選」市長！指揮官誰接任？指揮中心下午說明

▲陳時中將參選台北市長，相關建議提交今天中執會，進行徵召提名作業，未來疫情指揮官由何人接任，將待下午記者會說明。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中將參選台北市長，相關建議提交今天中執會，進行徵召提名作業，未來疫情指揮官由何人接任，將待下午記者會說明。（圖／翻攝自陳時中臉書）

中央社

2022-07-13 10:58:25

（中央社記者陳婕翎台北13日電）指揮中心指揮官陳時中將參選台北市長，相關建議提交今天中執會，進行徵召提名作業，未來疫情指揮官何人接任受到關注，指揮中心發言人莊人祥下午說明疫情概況及相關防疫事宜。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增3萬1152例本土個案，週二皆是每週確診數最多的一天，但昨天個案數相較上週二降低13.3%，雖然本土新增病例從1.9萬例回升至3.1萬例，但中重症及死亡個案數雙雙創約一個半月新低。

疫苗接種持續進行，以降低重症及死亡風險。提供6個月至4歲孩童接種的輝瑞嬰幼兒疫苗，相關緊急使用授權（EUA）資料已送食藥署，昨天再次補件，持續滾動式審查，但到貨時程還未定，最新進度是記者會熱門話題之一。

近期Omicron新亞型變種病毒BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長後，下任指揮中心指揮官人選條件，是否同樣由新任衛福部長兼任，將持續是今天下午記者會焦點。

根據指揮中心統計，今年1月至7月11日，本土輕症、無症狀個案累計405萬2412例、占99.55%，中症累計1萬274例、占0.25%，重症累計8050例、占0.2%，其中死亡累計6927人。

另外，台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署昨天公布第2例境外移入病例，為北部30多歲男性，收治負壓隔離病房，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者，個案最新病況也是關注焦點。（編輯：張芷瑄）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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