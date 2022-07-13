陳時中將「參選」市長！指揮官誰接任？指揮中心下午說明

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疫苗接種持續進行，以降低重症及死亡風險。提供6個月至4歲孩童接種的輝瑞嬰幼兒疫苗，相關緊急使用授權（EUA）資料已送食藥署，昨天再次補件，持續滾動式審查，但到貨時程還未定，最新進度是記者會熱門話題之一。
近期Omicron新亞型變種病毒BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長後，下任指揮中心指揮官人選條件，是否同樣由新任衛福部長兼任，將持續是今天下午記者會焦點。
根據指揮中心統計，今年1月至7月11日，本土輕症、無症狀個案累計405萬2412例、占99.55%，中症累計1萬274例、占0.25%，重症累計8050例、占0.2%，其中死亡累計6927人。
另外，台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署昨天公布第2例境外移入病例，為北部30多歲男性，收治負壓隔離病房，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者，個案最新病況也是關注焦點。（編輯：張芷瑄）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。