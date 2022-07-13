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高虹安稱住新竹素顏沒人認出　沈慧虹譏：誰care有無化妝

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（13）日赴天公壇參拜。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（13）日赴天公壇參拜。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-07-13 11:37:41

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（13）日在天公壇主委方榮淮、常監曾紹雄以及各位委員陪同下，至天公壇參拜。針對媒體詢問民眾黨新竹市長參選人高虹安主打科技人，爭取竹科選票，沈慧虹認為，講到竹科，大家最先想到就是民進黨立法院黨團總召柯建銘、前市長林智堅和她帶領的市府團隊，至於高虹安只有批評市府、罵林智堅，從來沒有幫忙過。

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▲民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌。（圖／翻攝自Youtube頻道朱學恒的阿宅萬事通事務所）
▲高虹安宣布參選新竹市長，惟其日前在網路上高唱「塔綠班」之歌，持續引發網路上諸多批評。（圖／資料照）
沈慧虹今早前往天公壇參拜，她表示，新竹的天公最靈驗，她每個農曆初一、十五都會到廟裡拜拜，祈求神明讓新竹風調雨順、國泰平安，今天她再次來也是向天公報告，她現在帶領新竹隊來拚，一票票都是託付和寄望，有天公當我們的靠山，新竹的幸福大家一起來。

針對媒體詢問，高虹安曾表示，已經搬來新竹一年，因為外出素顏，大家才不知道，沈慧虹說，新竹市民不會管參選人是不是素顏，重點是對新竹市有沒有決心、要讓新竹市更好，「有心比較重要」。

最後，媒體詢問高虹安主打科技人，爭取竹科選票，沈慧虹認為，說到竹科的建設和爭取，新竹人第一個想到的是柯建銘跟林智堅，不管是五楊高架往南延伸，或是竹科Ｘ園區的設置，都是中央和地方合作的努力，她全程參與，也非常清楚，至於高虹安，只有批評市府、罵林智堅，從來沒有為竹科、竹科人做過什麼。

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