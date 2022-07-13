還是很熱！4縣市亮高溫紅橙燈 西半部地區午後防大雷雨
今（13）日受到熱帶擾動帶來的南方雲系影響，各地雲量比昨（12）日增多，不過太平洋高壓勢力仍然持續影響下，全台依舊相當炎熱。中央氣象局今日持續針對4縣市發布高溫資訊，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，提醒民眾特別注意。宜蘭縣，台東縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫，民眾中午前後外出記得要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
由於水氣增多，今日午後對流發展會比過去兩天更明顯，預估西半部地區及各山區都有局部短暫雷陣雨，氣象局特別提醒，今日西半部山區可能有局部較大雨勢發生機率，民眾午後外出記得帶把傘備用。
氣象局表示，今晚到明日受到南方雲系北移影響，南部及東南部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。明（14）日午後雷陣雨依舊相當明顯，南部地區及各山區有局部較大雨勢。
而這波南方雲系預計影響到明日，週五（7/15）開始到下周二（7/19）台灣附近轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。氣象局特別提醒，週五到下週一受到西南風沉降增溫影響，北部及東半部地區高溫炎熱，不僅東南部地區會出現焚風，大台北地區可能有攝氏37度以上高溫發生機率，提醒民眾週末安排戶外活動要注意高溫狀況。