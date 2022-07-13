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烙跑成功！斯里蘭卡總統搭軍機流亡　終降落鄰國馬爾地夫

▲陷困境的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩搭乘軍機離開宣告破產的母國，最終成功降落馬爾地夫。（圖／美聯社／達志影像）
▲陷困境的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩搭乘軍機離開宣告破產的母國，最終成功降落馬爾地夫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-13 11:42:57

斯里蘭卡在宣布國家破產後，無數示威者湧入位於首都可倫坡的總統辦公室與官邸，要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台負責，日前行蹤成謎的總統透過總理與國會議長宣布自己願意下台負責，而根據軍方消息，拉賈帕克薩本人已經和第一夫人和其他家族成員搭乘軍機逃離出國，降落在馬爾地夫。

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根據美國有線電視新聞網（CNN）引述軍方消息來源說法，拉賈帕克薩昨（11）日原本準備搭乘斯里蘭卡航空前往杜拜或阿布達比，然而兩次嘗試出境皆以失敗告終，原因是他不願意在大眾眼前露面，只派助理拿著15本護照去辦登機手續，自己和家人都待在機場貴賓室，並未親自排隊報到登機而被機場人員擋了下來。

▲曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe，圖左）再度被任命為總理。 （圖／美聯社）
▲斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe，圖左）日前宣布辭職，也轉告總統願意下台負責的意願給大眾。 （圖／美聯社）
BBC消息則指出，目前總統拉賈帕克薩的弟弟、前財政部長巴席爾（Basil Rajapaksa）也已潛逃出境，而總統本人則承諾在今天辭職，今日稍早與第一夫人與保鑣搭乘一架安托諾夫32型軍機，從斯里蘭卡主要國際機場起飛，降落在馬爾地夫首都瑪萊（Male）國際機場。

由於其總統身分讓拉賈帕克薩享有豁免權，讓他得以避免被逮捕，因此消息指出他想在下台之前離境，擔心自己一但下台後就被新任政府羈押。先前拉賈帕克薩本想搭乘商業航班出境，飛往杜拜，卻因為「耍特權」不敢出面親辦出境手續而錯過四個航班，如今他正式宣布辭職並降落馬爾地夫後，國會預計於20日選出新總統。
 

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