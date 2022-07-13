民團關懷送愛到宜蘭收容所　移民署致頒感謝狀

移民署北區事務大隊宜蘭收容所代理所長廖維元於7日與日率同職員分別親赴台灣仁醫騎士協會與佛教慈濟慈善事業基金會致贈感謝狀，感謝他們不間斷的關懷與協助，包含援助經濟拮据的受收容人醫藥費用，以及於防疫期間多次贈送防疫物資之情。
在去年底，越南籍杜姓受收容人因氣喘發作緊急送至醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院急診，治療期間杜男一度昏迷，須倚靠儀器維生，生命徵象極不穩定，經院方全力診治後方能挽回一命，並於甦醒後恢復健康。由於杜男的妻子亦為越南來台工作的移工，難以負擔龐大的醫藥費用，而台灣仁醫騎士協會及時協助，幫助疫情打擊之下，經濟困難的受收容人，讓杜男能安心地踏上歸國之路。
自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)爆發以來，宜蘭收容所同仁不論是推動職員或受收容人疫苗施打、早晚體溫量測、個人衛生防護或環境清潔消毒執行等，無不戰戰兢兢落實各項防疫工作，無奈病毒漸趨流感化，難以從外觀判斷染疫與否（多為無症狀感染），因此宜蘭收容所在本年4、5月職工群聚感染時，慈濟基金會的師兄、姐將大愛化為行動，捐贈防疫物資，適時的關懷及慰問猶如及時雨，力挺該所度過難關，令全所同仁感恩之情溢於言表。
宜蘭收容所代理所長廖維元表示，非法外來人口之收容、遣送，攸關基本人權保障及我國國際形象，宜蘭所秉持服務、人道關懷精神及依法行政等作為，持續嚴守各項防疫規定與措施，加強穩定受收容人情緒及積極辦理遣送作業，使受收容人安心在所收容，並早日返國。