「超級月亮」是什麼？比一般滿月大7% 加碼看超級星星
不要再錯過了！今年最大的滿月、也就是俗稱的「超級月亮」或「超級滿月」將在明日（7/14）凌晨登場，不過從今晚（7/13）開始就能看見又大又亮的月亮。台北市立天文館指出，所謂的「超級滿月」在1年只會發生2到3次，能被稱為「超級滿月」需要達到2個條件。第一是月球移動到「近地點」、與地球中心距離必須在36萬公里內，第二是此時月球必須要很接近「望」(滿月)發生的時間點。「超級滿月」的月亮相較於一般滿月，視直徑增大約7%，亮度增加約15%。以今年來說，符合此條件只有2次，分別是6月14日和7月14日。
台北市立天文館表示，7月的滿月雖然是發生在7月14日凌晨2時38分，不過在滿月發生前9小時，也就是今天傍晚5時6分，月球就會通過離地球最近的「近地點」，此時月球與地球中心距離只有35萬7400多公里，比上個月更近了200多公里。因此7月的超級滿月，是今年所有滿月中距離地球最近、視直徑看起來最大的一次。
另一方面，所謂「滿月」的定義，是當月亮與太陽黃經相差180度的時刻。根據台北市立天文館估算，7月的滿月月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.47%，簡單來說，看起來就像是硬幣1元與5元的差別。
要欣賞超級月亮其實很簡單，只要天氣條件配合，在今晚6時40分後月亮升起後，往東邊找一個沒有山和建築物擋住的地方，就可以用肉眼清楚看見！不僅如此，台北市立天文館也加碼提醒，在今天傍晚及16日黎明前的天空，大家抬頭有機會看到一顆會移動、非常明亮的「超級星星」，但它可不是遙遠的星體，而是位在高約四百公里軌道上的國際太空站。