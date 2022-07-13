COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／鴻海子公司擬入股　回顧紫光與台灣半導體的糾葛

▲中國大陸高端晶片聯盟近日成立，發起者包括紫光集團、中芯國際、華為等27家企業或機構。TrendForce表示，台灣政府與企業該嚴肅面對與加速改善的課題。（圖／翻攝自紫光官網）
▲中國大陸高端晶片聯盟近日成立，發起者包括紫光集團、中芯國際、華為等27家企業或機構。TrendForce表示，台灣政府與企業該嚴肅面對與加速改善的課題。（圖／翻攝自紫光官網）

記者許家禎／特稿

2022-07-13 12:59:46

根據陸媒報導，鴻海旗下的工業富聯（FII）擬出資98億人民幣（約台幣435億元）投資中國大陸紫光集團，外界認為這將有助於鴻海在半導體事業上有所突破，對未來電動車發展有所助益。不過，說到紫光集團與台灣半導體產業還有些愛恨情仇的故事，與台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘都有關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國大陸紫光集團在宣布破產後一年多，目前進入重組尾聲，日前紫光公告，原股東清華控股、北京健坤集團全部退出，戰略投資人智路建廣聯合體的投控北京智廣芯控股，承接紫光集團全數股權，而智廣芯第二大股東中的合夥企業就有工業富聯 （FII），據了解工業富聯斥資人民幣98億元，約合新台幣435億元，參與出資入股。

外界認為，由於鴻海缺乏記憶體與通訊晶片等相關半導體資源，而紫光涉略記憶體與IC設計，工業富聯如能入股紫光，對鴻海集團未來發展半導體與電動車產業將如虎添翼，等於串聯晶圓代工製造、IC設計、封測一條龍業務。不過，經濟部投審會昨（12）日對外表示，依法鴻海做為最終受益人，且涉及敏感技術領域，需向經濟部投審會提出申請，必須經過審議。

其實，2015年紫光就曾與矽品簽屬策略聯盟與認股協議，南茂與力成的私募案也有紫光的參與，但因中資入股我國半導體大廠事關重大，引發社會熱議，最終三案皆破局。另外，曾任華亞科董事長、南亞科總經理，有台灣DRAM教父之稱的高啟全，於2015年底就曾轉戰紫光集團，期間擔任全球執行副總裁，但2020年10月，因5年合約到期，認為階段性任務達成，因此不續約離開紫光。

紫光集團是中國大陸最大校企清華控股集團旗下的科技集團，主要涉略半導體中的記憶體、封裝測試、IC設計、大數據雲計算等領域，外界視為是中國大陸半導體國家隊。之前紫光大舉投資併購，想要彎道超車半導體領域，但缺乏技術之下，未見營收獲利提升，反而種下巨額債務，2020年11月，因無法償還2017年發行的13億元規模私募債券本金，引發全面破產重整。

多年前，紫光還曾放話要買台積電與聯發科，驚動台積電創辦人張忠謀回應「怕你買不起」。而鴻海集團創辦人郭台銘也對時任紫光集團董座趙偉國很感冒，說因為曾經與紫光合作過，說趙就是「一個炒股的投資者」，還說趙對台灣半導體產業與人才說三道四，張忠謀是修養很好，要是他早就動怒。




巷仔內／「疫情」打亂步伐　央行升息半碼也是種賭注

巷仔內／長榮神秘海外金庫浮檯面　張家兄弟鬩牆再上演

巷仔內／安全問題不先解決　台鐵改革列車只會寸步難行

巷仔內／陳時中站著說話不腰疼　民眾只能自求多福？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀