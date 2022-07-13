巷仔內／鴻海子公司擬入股　回顧紫光與台灣半導體的糾葛

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外界認為，由於鴻海缺乏記憶體與通訊晶片等相關半導體資源，而紫光涉略記憶體與IC設計，工業富聯如能入股紫光，對鴻海集團未來發展半導體與電動車產業將如虎添翼，等於串聯晶圓代工製造、IC設計、封測一條龍業務。不過，經濟部投審會昨（12）日對外表示，依法鴻海做為最終受益人，且涉及敏感技術領域，需向經濟部投審會提出申請，必須經過審議。
其實，2015年紫光就曾與矽品簽屬策略聯盟與認股協議，南茂與力成的私募案也有紫光的參與，但因中資入股我國半導體大廠事關重大，引發社會熱議，最終三案皆破局。另外，曾任華亞科董事長、南亞科總經理，有台灣DRAM教父之稱的高啟全，於2015年底就曾轉戰紫光集團，期間擔任全球執行副總裁，但2020年10月，因5年合約到期，認為階段性任務達成，因此不續約離開紫光。
紫光集團是中國大陸最大校企清華控股集團旗下的科技集團，主要涉略半導體中的記憶體、封裝測試、IC設計、大數據雲計算等領域，外界視為是中國大陸半導體國家隊。之前紫光大舉投資併購，想要彎道超車半導體領域，但缺乏技術之下，未見營收獲利提升，反而種下巨額債務，2020年11月，因無法償還2017年發行的13億元規模私募債券本金，引發全面破產重整。
多年前，紫光還曾放話要買台積電與聯發科，驚動台積電創辦人張忠謀回應「怕你買不起」。而鴻海集團創辦人郭台銘也對時任紫光集團董座趙偉國很感冒，說因為曾經與紫光合作過，說趙就是「一個炒股的投資者」，還說趙對台灣半導體產業與人才說三道四，張忠謀是修養很好，要是他早就動怒。