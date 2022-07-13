PLG／旅日大將回歸！林郅為加盟鋼鐵人

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林郅為說，他在選擇回台之前也是經過一番思考，畢竟一個人在國外打球，因為語言不通也有點孤單，看到台灣的環境越來越好，因此願意回來台灣再努力拚一下，希望能跟球隊一起打進明年季後賽，一步一步朝總冠軍邁進。
林郅為身高200公分，主打禁區的中鋒位置，腳步靈活、爆發力與彈性好，也有不錯的中距離投射，是國內的頂級長人，多次披上中華隊戰袍征戰，是國家隊的常客，去年結束7年的國內籃球生涯，選擇旅日發展。
林郅為表示，只要時間沒衝突，他都會觀看P.LEAGUE+ 的比賽，他知道球隊去年的禁區戰力稍嫌不足，球隊需要提升禁區戰力，他會盡全力把球隊的缺口補足。
林郅為說，雖然是在日本打球，但因為賽制不太一樣，隊上有洋將、亞洲外援、混血兒，其實很多非日籍球員，他在日本球隊打球的心態就是把比賽當成國際賽在打。
日本聯賽五月初結束後，林郅為就回來台灣，進行一些簡單的療程。林郅為說，目前已恢復八、九成，沒什麼大礙，只是一段時間沒劇烈訓練，要再花一點時間調整身體狀態。
林郅為是繼周儀翔之後，高雄鋼鐵人隊上第二位返台加盟的球星，兩人剛好也是在同一年進到SBL。林郅為說，他和呂政儒、周儀翔認識很久，但第一次同隊打球，感到很新鮮，也很期待同隊合作，另外像是張伯維，是他的老隊友，兩人配合起來也不陌生。
林郅為2014年加入台銀，2017年曾轉戰台北富邦勇士隊，2020年鳳還巢回台銀隊，2021年後選擇旅日，加盟日本B2聯盟福岡新銳隊，今年決定返台加盟高雄鋼鐵人，近日已南下高雄，加入球隊練球。